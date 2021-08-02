02 августа 2021, 21:45

Восстановлено движение на дороге к альплагерю в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели в Кабардино-Балкарии восстановили сообщение с альплагерем "Безенги", где после схода селя были заблокированы десятки людей.

Как писал "Кавказский узел", на дорогу к альплагерю "Безенги" в Кабардино-Балкарии 1 августа сошел сель. 180 человек, в том числе 10 детей, оказались заблокированы в горах

На автомобильной дороге Бабугент-Безенги между населёнными пунктами Кара-Суу и Безенги произошёл размыв земляного полотна, сообщил сегодня Минтранс Кабардино-Балкарии. "Проведены работы по отсыпке земляного полотна, организован безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств", - сообщило ведомство на своей странице в Instagram.

Последствия схода селевого потока на автодорогу ликвидировали в Черекском районе Кабардино-Балкарии, движение транспорта к альплагерю "Безенги" полностью восстановлено, проинформировало сегодня управление МЧС России по Кабардино-Балкарии. "Расчищен участок автодороги протяженностью 6-7 метров и объемом 70 кубометров грунта. Движение осуществляется в штатном режиме", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Расчистка дороги проводилась силами сотрудников лагеря, сообщил директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев. "Дорога расчищена от селевых наносов силами сотрудников лагеря и техникой, имеющейся у нас в наличии, движение полностью восстановлено", — привело его слова ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 3 августа в административном центре Черекского района — поселке городского типа Кашхатау — ясно, температура воздуха +17 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем 3 августа также ожидается ясная погода, температура воздуха поднимется до +27 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo.На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпинистов с горы Джангитау", "Туристы запросили помощь после смерти гида у Эльбруса", "Альпинистка попросила о помощи в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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