Работники сочинской ветклиники пожаловались на отказ чиновников расчищать дорогу

30 июля 2021, 06:30

В Сочи спустя неделю после затопления дорога на улице Гайдара остается в грязи, что создает сложности посетителям ветклиники, рассказали сотрудники. Помощь юридическим лицам из бюджета не полагается, пояснили в мэрии. Городские власти обязаны расчищать муниципальные дороги, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 23 на 24 июля выпала месячная норма осадков, залповые ливни продолжались до полуночи, в зонах действия опасного явления оказались населенные пункты Лазаревское, Вардане, Лоо, Дагомыс, Адлер, Хоста и Кудепста. Всего в результате обильных осадков подтоплено девять улиц. В городе работал круглосуточный межведомственный штаб по ликвидации последствий ЧС, рассказала руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг.

Уже 26 июля чиновники отчитались на сайте мэрии, что до конца дня завершат все основные мероприятия по ликвидации последствий ливня. "Завершен подворовой обход пострадавших от подтопления домовладений по выявлению и оценке объема нанесенного стихией ущерба. Мобильными группами в общей сложности составлено 248 материалов для рассмотрения возможности выплаты социальной помощи пострадавшим. К исходу дня основные мероприятия по ликвидации последствий ЧС планируется завершить. К работам привлечены 470 человек, задействовано более 60 единиц техники", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Однако, как выяснила корреспондент "Кавказского узла", не ко всем пострадавшим от потопа чиновники проявили лояльность и не всем помогали на равных условиях.

Напомним, что после ночного потопа администратор расположенной в Дагомысе ветеринарной клиники "Здоровые лапки" Елена Лесикова сообщила о затоплении здания и утрате дорогостоящего оборудования.

Семь человек трое суток выносили ведрами воду из ветеринарной клиники, мыли полы и стены от грязи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник клиники Семен Нозадзе.

"Расчистить целую улицу не представлялось возможным, потому что слой грязи был такой толстый и тяжелый, что лопатами это было сделать невозможно. Обратились в мэрию к заместителю главы города Валентине Лебедевой, ответственной за помощь подтопленцам. Ее ответ был простой и категоричный: клиника частная, сами убирайте и в ней, и возле нее. Помощь оказывается только тем, у кого подтопило жилье", - рассказал Семен Нозадзе о неудачной попытке обращения за помощью. В клинику уже обращались зоозащитники с животными, попавшими в беду после потопа, но принять их было некуда, да и пройти и проехать в клинику никто не мог по такой грязи, отметил он.

Руководитель клиники "Здоровые Лапки" Ксения Беликова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о нанесенном ветклинике ущербе. "Нас затопило, уровень воды был 50 - 70 сантиметров. В клинике в тот момент находилось три собаки, девять кошек, в том числе одна собака и две кошки "тяжёлые" - послеоперационные. Вода в реке поднялась за три - пять минут. Животных мы успели спасти, но вся техника была испорчена", - рассказала хозяйка клиники. Сумма ущерба, по ее оценке, составила около четырех миллионов рублей.

Ответственная за помощь подтопленцам чиновница рекомендовала писать письма

Корреспондент "Кавказского узла" связалась 26 июля с Валентиной Лебедевой и попросила ее прокомментировать отказ в предоставлении помощи клинике "Здоровые лапки". Отказа в помощи не было, заявила чиновница. "Я им сказала, что надо написать заявление о помощи для клиники", - пояснила Валентина Лебедева. Однако она уточнила, что, по ее мнению, помощь юридическим лицам из бюджета не полагается. Говоря о заваленной грязью муниципальной дороге, чиновница заявила, что 27 июля будет направлена техника для расчистки улицы Гайдара. "Будет направлена техника, которая там все почистит", - пообещала Валентина Лебедева.

На вопрос, почему откачали воду и почистили помещения за счет мэрии в частной пятиэтажной гостинице в Кудепсте на улицы Искры, 1, и там же разместили муниципальный штаб ЧС, если юридические лица должны сами за свой счет выгребать воду и наводить порядок внутри своих помещений, чиновница внятного ответа дать не смогла. Говоря о порядке выплаты компенсаций пострадавшим от ЧС в ночь с 23 на 24 июля, она предоставила постановление главы города Сочи № 1378 от 9 июля 2021 года. Однако в данном постановлении речь идет только лишь о компенсационных выплатах потерпевшим от подтопления в ночь с 4 на 5 июля.

В Сочи после урагана 4-5 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации, в результате падения дерева погиб местный житель. В Хостинском и Адлерском районах города ливень спровоцировал подтопление территорий пансионатов, больниц и домов. Локальный режим чрезвычайной ситуации действует в районах Сочи, где затопило улицы, однако в целом в городе последствия урагана ликвидированы на 80%, сообщила вечером 5 июля глава пресс-службы администрации Сочи.

На вопрос о выплатах почти 250 потерпевшим от наводнения с 23 на 24 июля чиновница рекомендовала обращаться в мэрию, хотя сама является уполномоченным лицом в комиссии по ЧС администрации Сочи.

Дорогу на улице Гайдара так никто и не расчистил

Корреспондент "Кавказского узла" 29 июля побывала возле клиники "Здоровые лапки" и убедилась, что дорогу никто не чистил. Она вся завалена грязью, которая успела под солнцем засохнуть и превратиться в жесткую корявую корку, а по ней фактически невозможно проехать и пройти. При этом улица Гайдара является кольцевой, и через нее, по словам сотрудников клиники и местных жителей, проезжают и проходят около полутысячи человек в день. Здесь недалеко расположен участковый пункт полиции, к которому муниципальная дорога расчищена. Однако, что касается подъезда к мастерским для ремонта машин, токарной мастерской, магазину сантехники и ветеринарной клиники "Здоровые лапки", то туда можно пройти только в сапогах, чтобы не испортить обувь.

Ветеринары, не дождавшись обещанной от администрации города помощи по расчистке улицы Гайдара, 29 июля обратились в мэрию с письменным заявлением. Они вручили официальные письма с просьбами о помощи в администрацию, районным депутатам и в ТОС "Дагомыс", сообщил сотрудник клиники Семен Нозадзе.

Зоозащитники заявили о социальной важности работы ветеринарной клиники

Зоозащитница Анна Малышко рассказала корреспонденту "Кавказского узла" историю о собаке Марусе, у которой был перелом лапки. С этой брошенной собакой зоозащитница обратилась в клинику "Здоровые лапки", где собаку бесплатно вылечили и нашли ей хозяина.

Зоозащитница Виктория Канивец так же сообщила о благотворительной деятельности клиники "Здоровые лапки", куда, помимо домашних животных, поступают и бездомные животные. "Клиника предоставляет хорошие скидки на стерилизацию безнадзорных животных, сотрудничает с волонтерами, которые стараются уменьшить численность безнадзорных животных на улицах. Работники клиники сами помогают животным бездомным, которых подбирают на улице: лечат и стерилизуют спасённых ими за свой счет. Сотрудникам клиники много раз подбрасывали животных или оставляли в стационаре, не заплатив за лечение, но они лечат оставленных и выхаживают, пристраивают в добрые руки", - рассказала Виктория Канивец, которая часто обращается за помощью в эту клинику со своими питомцами.

Юрист указал на обязанность мэрии в расчистке муниципальных дорог

Ситуацию с расчисткой дороги и отсутствия оказания помощи клинике со стороны мэрии корреспондент "Кавказского узла" попросил прокомментировать адвоката краевой палаты адвокатов Сергея Костюка.

Расчистка муниципальных дорог - это обязанность муниципалитета, заявил адвокат. "Если у клиники есть адрес, значит, эта улица муниципальная. Не расчистка территории и создание препятствий для движения транспорта и пешеходов, тем более, что о проблеме чиновникам было известно давно, - это халатность, должностное преступление, статья 293 УК РФ", - пояснил Сергей Костюк.

Говоря о компенсации клинике, адвокат пояснил, что должно быть постановление главы муниципалитета, согласно которому пострадавшим от наводнения адресно выплачивают компенсации.

"Если такого постановления нет, то все компенсации незаконны. Что касается выплат только тем, кто проживает в жилых домах и квартирах, и не выплат юридически лицам, то такое деление абсурдно, потому что собственники жилья по закону сами несут бремя ответственности за свои жилища. А на случай потопов, пожаров, либо воровства должны страховать свое имущество. Но если уж мэрия решила платить, то не должна перебирать людей, а платить всем собственникам, которые потеряли свое имущество", - сказал адвокат. Деление на физлиц и юрлиц неправомерно, когда речь идет об утрате частного имущества, считает Сергей Костюк.