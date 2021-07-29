Координатор штаба Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев. Стоп-кадр из видео «Кавказского узла» «Штаб Навального появился в Дагестане вопреки угрозам» https://www.kavkaz-uzel.eu/videos/6658

29 июля 2021, 16:30

Дагестанский активист Атаев подал на силовиков в суд после задержания

Эдуард Атаев потребовал признать незаконными действия силовиков, удерживавших его в отделении полиции. Права активиста не были нарушены, заявили в МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля силовики дважды доставили в отдел полиции Эдуарда Атаева, проводившего пикет на центральной площади Махачкалы, и, как заявил активист, потребовали от него больше не проводить акции протеста.

На пикете 8 июля Атаев выразил недовольство судебными решениями по делам, связанным с фальсификациями на нескольких избирательных участках в селе Эндирей в сентябре 2020 года. Еще один пикет Атаев провел 5 июля - он поддержал арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, а также потребовал от властей не давить на суд. Эдуард Атаев также является активным сторонником Алексея Навального. Когда 11 апреля в Махачкале открылся штаб Навального*, он стал его координатором, и вскоре получил 10 суток административного ареста. В конце апреля штаб Навального в Дагестане прекратил свою деятельность из-за признания его деятельности экстремистской.  Эдуард Атаев тогда заявил, что продолжит общественную деятельность.

28 июля Эдуард Атаев направил в Советский районный суд Махачкалы административное исковое заявление к Управлению МВД по Махачкале, в котором просит суд признать незаконными действия силовиков, доставивших его в отдел полиции 8 июля. Дата рассмотрения иска еще не назначена, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель активиста, юрист Марат Исмаилов.

Юрист уточнил, что его доверитель вынужденно находился в отделе полиции около четырех часов. "Он правонарушений не совершал, протокол о правонарушении в отношении него не составлялся, к ответственности он не привлекался. Значит, доставление является незаконным", - пояснил Исмаилов.

Перед тем, как обратиться в суд, Атаев обратился в МВД Дагестана с просьбой провести проверку и принять меры реагирования. Однако ведомство ответило, что не нашло подтверждения изложенным Атаевым фактам. "Мы считаем, что органами внутренних дел не приняты какие-либо меры реагирования в связи с незаконным доставлением. Кроме того, ему не предоставили видеозаписи с камер наблюдения в отделе полиции по Советскому району УМВД Махачкалы за то время, пока он там находился", - указал Марат Исмаилов.

В иске заявитель указывает на нарушение его конституционных прав. "В соответствии со статьями 22, 27 Конституции России, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность; каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться. Административный истец, реализуя указанные конституционные права, без каких-либо законных оснований был ограничен в возможности передвижения и незаконно доставлен в отдел полиции", - отмечается в исковом заявлении.

Причиной подачи иска является не столько само по себе ограничение свободы передвижения, сколько требование не выходить на пикеты, подчеркнул Исмаилов.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".

* Мосгорсуд 9 июня признал штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По решению суда деятельность штабов Навального прекращена.

Примечание:

"Манапов получил предостережение от полиции Махачкалы", "Проход к центральной площади Элисты перекрыт силовиками", "Активистка Диана Дибирова задержана в Махачкале".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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