29 июля 2021, 03:41

Ростовский пенсионер МВД осужден по делу о взятках

Cуд в Ростове-на-Дону назначил четыре года колонии пенсионеру МВД Владимиру Жоголеву, признав его виновным в мошенничестве и посредничестве при получении взяток.

Суд установил, что в ноябре 2017 года Жоголев получил 32 тысячи рублей "за содействие в ускоренном и беспрепятственном прохождении военно-врачебной комиссии и психологических тестов, а также за замену результата анализов для комиссии, необходимых для трудоустройства в органы МВД". Тем самым он "ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих намерений и возможностей" и  причинил ему ущерб в значительном размере, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

Суд также установил, что в мае 2018 года Жоголев договорился с начальником отделения по работе с личным составом, чтобы тот помог другому потерпевшему "в восстановлении на службе и назначении на должность сотрудника полиции за получение [...] взятки в 50 тысяч рублей". Затем Жоголев договорился со своим знакомым, чтобы тот в качестве посредника получил от потерпевшего 250 тысяч рублей, 50 из которых предназначались получателю взятки. Впоследствии Жоголев передал ему деньги, указали в пресс-службе.

В июне 2018 Жоголев по подобной схеме договорился со своим знакомым, чтобы тот взял от третьего потерпевшего 50 тысяч рублей для получателя взятки и еще столько же для себя. Суд устноавил, что за эти деньги он обещал потерпевшему помочь в восстановлении на службе и назначении на должность в полиции, рассказал сотрудник пресс-службы. Знакомый при этом был задержан правоохранителями, после чего согласился на сотрудничество со следствием. Жоголев, получив 100 тысяч рублей от своего посредника, также был задержан и согласился сотрудничать с полицейскими. Под контролем силовиков он передал взяткополучателю 50 тысяч рублей, тот "был задержан оперативными сотрудниками, а полученные им в качестве взятки денежные средства были изъяты", сообщили в пресс-службе.

Жоголев был обвинен в мошенничестве с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 159 УК России) и посредничестве во взяточничестве организованной группой (пункт «а» части 3 статьи 291.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе. Максимальное наказание по этим статьям - до десяти лет лишения свободы.

Первомайский райсуд Ростова-на-Дону приговорил пенсионера к четырем годам колонии общего режима и к штрафу в 400 тысяч рублей, приговор вступил в силу 28 июля, информировали в суде.

Комментариями Владимира Жоголева или его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в марте временно исполняющий обязанности замначальника Таганрогского линейного отдела МВД на транспорте был заподозрен в том, что получил 2,5 миллиона рублей от сотрудника коммерческой организации за непривлечение к уголовной ответственности.

Примечание:

"Полицейский в Ростовской области получил три года колонии за взяточничество", "Ростовский облсуд утвердил приговор главе бюро медико-социальной экспертизы", "Двое высокопоставленных силовиков осуждены в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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