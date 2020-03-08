Кобура и Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

08 марта 2020, 00:23

Полицейский в Ростовской области заподозрен в получении взятки на 2,5 миллиона

Временно исполняющий обязанности замначальника Таганрогского линейного отдела МВД на транспорте подозревается в том, что получил 2,5 млн рублей от сотрудника коммерческой организации за непривлечение к уголовной ответственности.

По версии следствия, подозреваемый 5 марта получил через двух посредников в Таганроге взятку в сумме 2,5 млн рублей от сотрудника коммерческой организации за непривлечение последнего, а также его брата, к уголовной ответственности. "В момент передачи денежных средств подозреваемый был задержан", - сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Полицейский заподозрен по ч.6 ст.290 УК России (получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере). "В отношении двух посредников также возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении, опубликованном 7 марта на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале врио прокурора в Ростовской области был задержан за взятку. По данным следствия, он получил 160 тыс. рублей от представителя охранной структуры за покровительство организации.

Примечание:

"Полицейский в Ростовской области получил три года колонии за взяточничество", "Ростовский облсуд утвердил приговор главе бюро медико-социальной экспертизы", "Двое высокопоставленных силовиков осуждены в Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 марта 2020, 09:30

08 марта 2020, 08:36

08 марта 2020, 07:36

08 марта 2020, 06:39

08 марта 2020, 05:21

  • Активисты поддержали журналистов "Аджара ТВ"

    Активисты движения "Смени" провели перед зданием Службы госбезопасности акцию против попыток нового руководство ввести на Аджарском телевидении цензуру. По словам руководителя независимого вещательного профсоюза Малхаза Рехвиашвили, новый директора телеканала не может убрать из эфира передачи, но меняет политику канала путем увольнения неугодных сотрудников.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи