Полицейский в Ростовской области заподозрен в получении взятки на 2,5 миллиона

08 марта 2020, 00:23

Временно исполняющий обязанности замначальника Таганрогского линейного отдела МВД на транспорте подозревается в том, что получил 2,5 млн рублей от сотрудника коммерческой организации за непривлечение к уголовной ответственности.

По версии следствия, подозреваемый 5 марта получил через двух посредников в Таганроге взятку в сумме 2,5 млн рублей от сотрудника коммерческой организации за непривлечение последнего, а также его брата, к уголовной ответственности. "В момент передачи денежных средств подозреваемый был задержан", - сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Полицейский заподозрен по ч.6 ст.290 УК России (получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере). "В отношении двух посредников также возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении, опубликованном 7 марта на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале врио прокурора в Ростовской области был задержан за взятку. По данным следствия, он получил 160 тыс. рублей от представителя охранной структуры за покровительство организации.