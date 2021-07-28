28 июля 2021, 22:30

Уроженец Карачаево-Черкесии заподозрен в причастности к боевикам

Житель станицы в Зеленчукском районе заподозрен в том, что семь лет назад выехал в Сирию, где примкнул к незаконному вооруженному формированию, сообщили следователи. 

По версии следствия, 5 июня 2014 года житель станицы Сторожевая вылетел в Турцию, а оттуда отправился в Сирию. Там он приобрел оружие и боеприпасы к нему и примкнул к незаконному вооружённому формированию, полагают следователи.

В отношении жителя станицы возбуждено дело по статье об участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства (часть 2 статьи 208 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своем сайте. Отметим, наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что уроженка станицы Сторожевая Зеленчукского района Карачаево-Черкесии была заподозрена в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.  С 2016 года находится в Сирии и работает в госпитале, сообщило 21 июля следствие.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

 

Примечание:

"Опубликовано видео с дагестанским врачом из ИГ*", "Жительница Баксана заподозрена в финансировании терроризма", "Житель Ставрополья признан виновным в финансировании ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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