Гапшима, Дагестан. Фото Камиль Даудов https://welcomedagestan.ru/dagestan/akushinskij/gapshima/?type=photo#&gid=null&pid=1

27 июля 2021, 08:55

Карантин из-за коронавируса снят в дагестанском селе Гапшима

Администрация села Гапшима Акушинского района отменила введенный ранее карантин в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июня в селе Гапшима Акушинского района было выявлено семь заболевших коронавирусом и 15 контактных человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19, после чего село закрыли на карантин. 5 июля стало известно, что число зараженных коронавирусом в дагестанском селе Гапшима выросло до 48.

Власти Акушинского района Дагестане сняло карантин по коронавирусу в селе Гапшима, сообщил заместитель главы администрации района Шамиль Гаджиалиев. "Ограничительные мероприятия в селе Гапшима введенные в конце июня, сняты. Карантин в селе был объявлен до улучшения эпидемической обстановки", – привел вечером 26 июля его слова ТАСС.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса среди сельчан нормализовалась. "Амбулаторное лечение в селе получают всего четыре человека", – добавил Гаджиалиев. Он уточнил, что в селе Гапшима проживают около двух тысяч человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информацию о штрафах за нарушение карантина можно узнать в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Дагестана предупредил о необходимости вакцинации для участия в хадже", "Работники банкетных залов в Дагестане попросили разрешить проведение торжеств", "Имамы юга России обсудили вакцину "Спутник V".

Автор: "Кавказский узел"

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