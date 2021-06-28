Село Гапшима, фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гапшима

28 июня 2021, 00:43

Село Гапшима в Дагестане закрыли на карантин из-за COVID-19

В селе Гапшима Акушинского района выявлено семь заболевших коронавирусом и 15 контактных человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. По предложению главного санитарного врача района село закрыто на карантин.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова сообщила, что в республике развернуто 1912 коек для приема больных коронавирусом, из них заняты 1875. В Республиканской больнице восстановительного лечения организовано 240 коек для зараженных коронавирусом, общее число ковидных коек в Дагестане достигло 3000, сообщил 26 июня Минздрав Дагестана. Глава республиканского Минздрава поручила использовать санавиацию и телемедицину при оказании помощи пациентам.

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом неоднократно подвергалась критике. Напомним, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

В Дагестане село Гапшима Акушинского района закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, сообщил 27 июня со ссылкой на главу администрации района Махача Аблулкеримова ТАСС.

"В настоящее время по предложению главного санитарного врача района село Гапшима мы полностью закрыли. Въезд в село и выезд из него организованы строго по необходимости, то есть имеющим медицинские показания", - процитировало главу администрации района агентство.

Село Гапшима - это уже второй населенный пункт в Дагестане, который за последние 10 дней закрыли на карантин из-за COVID-19. Ранее власти Сергокалинского района Дагестана закрыли на карантин село Урахи. Причиной заражения региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша.

Населенный пункт закрыт до улучшения санитарно-эпидемической ситуации, заявил Махач Аблулкеримов.

"На сегодня госпитализировано семь подтвержденных больных COVID-19 и выявлено 15 контактных с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. Особый контроль будет за тем, чтобы не проводили массовые мероприятия, в том числе будет ограничено количество людей, принимающих участие в похоронах и других траурных мероприятиях", - пояснил Махач Аблулкеримов.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в селе Гапшима Акушинского района проживало около 1700 человек.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 35 414 человек, скончались 1537, следует из информации на 27 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информацию о штрафах за нарушение карантина можно узнать в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Дагестана предупредил о необходимости вакцинации для участия в хадже", "Работники банкетных залов в Дагестане попросили разрешить проведение торжеств", "Имамы юга России обсудили вакцину "Спутник V".

Автор: "Кавказский узел"

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