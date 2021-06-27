Республиканская больница восстановительного лечения начала прием пациентов с COVID-19

27 июня 2021, 08:55

В Республиканской больнице восстановительного лечения организовано 240 коек для зараженных коронавирусом, общее число ковидных коек в Дагестане достигло 3000. Глава Минздрава Дагестана поручила использовать санавиацию и телемедицину при оказании помощи пациентам.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова сообщила, что в республике развернуто 1912 коек для приема больных коронавирусом, из них заняты 1875. Волонтерское движение, которое сформировалось стихийно во время прошлогодней вспышки заболеваемости, готово подключиться к помощи жителям Дагестана, сообщил общественный деятель Саид Ниналалов.

Напомним, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Республиканская больница вновь готова принимать пациентов с COVID-19, сообщил 26 июня Минздрав Дагестана на своем сайте. Стационар рассчитан на 240 коек, которые обеспечены кислородом, указано в сообщении.

Ранее больницу уже дважды перепрофилировали в инфекционный стационар на период первой и второй волн эпидемии коронавируса — весной и осенью 2020 года, тогда там вылечили почти 1000 пациентов, сообщило ведомство.

По данным Минздрава Дагестана, ежедневная госпитализация пациентов с симптомами коронавируса превысила 300 человек в сутки, общее количество ковидных коек достигло 3000. Введен запрет на посещения пациентов во всех стационарах Дагестана, усилены санитарные меры, как в больницах, так и в поликлиниках, говорится в сообщении на странице ведомства minzdravrd в Instagram. Глава ведомства Татьяна Беляева также поручила в районах проводить КТ-исследования легких в круглосуточном режиме и привлекать санавиацию и телемедицину при лечении зараженных.

По данным на 26 июня, за сутки выявлено 128 пациентов с коронавирусом, пятеро скончались. Общее число зараженных к этому дню достигло 35 287, умерших 1 535, указано в сообщении на сайте "Стопкоронавирус.рф".

"Минздравом республики были закуплены и распределены по районам и городам лекарства для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, а также медикаменты для стационарной помощи. Министр поручила главным врачам на местах обеспечить доставку препаратов пациентам, если надо, подключив для этого волонтеров", — отмечает ведомство.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу — в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".