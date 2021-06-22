Более 1800 дагестанцев госпитализированы с подозрением на COVID-19

22 июня 2021, 02:16

Волонтерское движение, которое сформировалось стихийно во время прошлогодней вспышки заболеваемости коронавирусом, готово подключиться к помощи жителям Дагестана, сообщил общественный деятель Саид Ниналалов. Из 1912 коек, развернутых в республике для приема больных коронавирусом, заняты 1875, рассказала руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

По состоянию на 21 июня в стационары республики госпитализировано 1875 человек с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, ещё 676 жителей республики получают амбулаторное лечение, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова.

Напомним, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Представитель профильного ведомства указала на рост числа госпитализированных и выявления новых больных. Со слов Агмадовой, за последние сутки (по состоянию на 21 июня) было зарегистрировано 160 новых случаев, а максимум был достигнут за 20 июня - 211 человек. Прекращён плановый приём в ГКБ Махачкалы - медицинское учреждение полностью переведено под прием инфицированных коронавирусом и внебольничной пневмонией, рассказала представитель министерства. Также закрыты отделения Республиканского центра инфекционных болезней, которые принимали плановых больных. Из 1912 коек, развёрнутых на территории республики под прием больных коронавирусом, занято 1875 коек, рассказала Зарина Агмадова.

Въезд и выезд из села Урахи в Сергокалинском районе заблокированы с 16 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, администрация села и детский сад продолжают работу. Обоснованность такой меры вызвала споры среди жителей республики. В селе 17 июня было выявлено 17 случаев инфицирования, причиной вспышки региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша, однако пользователи соцсетей усомнились, что всплеск заболеваемости связан только с семейными мероприятиями.

Волонтёрское движение, стихийно сформировавшееся в период прошлогодней вспышки заболеваемости, на сегодняшний день готово вновь подключиться к благотворительным акциям и оказывать помощь населению республики, рассказал 21 июня корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Саид Ниналалов.

По его словам, при необходимости волонтерский корпус сможет работать даже более эффективны, чем в прошлом году, так как будут учтены ошибки, а также положительный опыт работы. "Волонтеры сегодня знают, кому может быть нужна помощь, и даже сегодня продолжают эту помощь оказывать. Масштаб этой помощи, конечно, гораздо меньше, чем в период локдауна, но помощь нуждающимся продолжает оказываться", - рассказал Ниналалов.

Он считает, что министерство здравоохранения Дагестана недостаточно активно на информационном поле, и активно убеждают вакцинироваться людей только некоторые руководителя лечебных учреждений. Такие выводы Ниналалов сделал, основываясь на низких темпах вакцинации жителей республики. При этом, по его наблюдениям, нормализовалась ситуация с обеспечением медработников средствами индивидуальной защиты по сравнению с прошлым годом, а также оснащением учреждений необходимым оборудованием.

Саид Ниналов при этом отметил, что население республики недоверчиво относится к вакцинации. Да и недоверие к региональным властям влияет на это. Сам Ниналов признался, что коронавирусом не болел и в ближайшее время планирует вакцинироваться.

Правозащитная организация "Монитор пациента" оказывает помощь медицинским работникам, если есть факт смерти или потери здоровья, инвалидизации медицинского работника во время борьбы с пандемией коронавируса, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Зияутдин Увайсов.

По его словам, юристы организации в настоящее время добиваются возбуждения двух уголовных дел по факту нарушения прав в этих сферах. Увайсов отметил, что правоохранительная система "саботирует", и ее определенные структуры отказывают в возбуждении уголовного дела. "На каждый отказ в возбуждении уголовного дела мы продаем в суд и они [правоохранительные органы] отменяют отказ перед судом, а потом выносят новый отказ", - рассказал Увайсов.

По его словам, "Монитор пациента" готов защитить права любых граждан, в том числе и медицинских работников, если их права будут нарушены. "Если люди открыты и готовы защищать свои права, мы готовы активно им в этом способствовать совместно с профсоюзными деятелями",- заявил Увайсов.

На данный момент в "Монитор Пациента" не было заявлений о нехватке средств индивидуальной защиты. В этой сфере обеспечение нормализовалось по сравнению с предыдущим годом, считает Увайсов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".