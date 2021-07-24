22 человека стали жертвами аварии с автобусом на Кубани

24 июля 2021, 13:01

Два человека погибли, 20 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Апшеронском районе.

Авария произошла сегодня в районе поселка Мезмай. Водитель не справился управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"В салоне автобуса находились 22 пассажира. В результате два человека погибли, остальные получили повреждения, в данный момент им оказываются медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура наряду со Следкомом проводит проверку обстоятельств инцидента. По предварительным данным, водитель туристического автобуса съехал с дороги из-за отказа тормозной системы при прохождении поворота, сказано в сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 июля шесть туристов были госпитализированы после ДТП в Анапе.