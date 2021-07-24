24 июля 2021, 00:11

Сочинцы получили предупреждения о возможной эвакуации

Власти предупредили жителей и гостей Сочи о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек, в Хостинском районе включили сирены.

"Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили", сказал сотрудник администрации города, слова которого приводит ТАСС.

Также, по данным мэрии, проблемным остается участок в районе реки Западный Дагомыс.

В Адлерском районе из-за дождей затруднено движение транспорта, люди выходят из автобусов и пытаются добираться пешком. Местами подтоплены проезжая часть и тротуары. На улице Ленина ливни затопили участок федеральной трассы, в которой плавают автомобили, сообщает "Интерфакс".

"Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде из района в направлении центра Сочи (километр 198 километр 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привёл к остановке движения с 21.55 мск", цитирует агентство представителя ФКУ "Упрдор Черноморье".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 6 июля в ряде районов и городов Кубани, в том числе в Сочи в связи с паводками был введен режим ЧС. Жертвами наводнения стали не менее  восьми человек. Местные жители рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии. Власти отчитались, что волонтеры помогают жителям края справляться с последствиями наводнения, организованы доставка питьевой воды и сбор вещей для пострадавших. Жители заявили, что компенсации, обещанные властями за утрату имущества, не покроют ущерба.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 24 июля в Сочи дождь, температура воздуха составит +25 градусов, скорость ветра - до трех метров в секунду. Ночью также слабый дождь, температура понизится до +21. 25 июля вновь прогнозируется дождь, температура составит +25, скорость ветра также до трех метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители подтопленных районов Кубани посетовали на мизерные компенсации", "Прокуратура Кубани сообщила о восьми погибших из-за наводнения", "Жители Сочи назвали причиной очередного потопа хаотичную застройку".

Автор: "Кавказский узел"

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