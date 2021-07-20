Офицер арестован в Армении по делу о смерти солдата

20 июля 2021, 13:49

Старший по позиции офицер арестован по делу о гибели солдата-срочника Артура Козаряна, он обвинен в нарушении правил несения боевого дежурства, сообщил Следком Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июля стало известно, что в результате выстрела сослуживца из-за неосторожного обращения с оружием в Армении погиб солдата-срочник Артур Казарян, 2001 года рождения.

Следствие предъявило обвинение офицеру по уголовному делу о смерти Артура Козаряна, сообщило сегодня онлайн-издание News.am со ссылкой на Следком Армении.

По версии следствия, 16 июля около 21.45 (20.45 мск) Казарян получил ранение в голову в результате нарушения правил обращения с оружием. Инцидент произошел во время боевого дежурства. По пути в военный госпиталь он скончался, сказано в публикации.

Офицер, который являлся старшим по позиции, арестован, он обвинен в нарушении правил несения боевого дежурства, уточнил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на Следком Армении.