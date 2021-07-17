17 июля 2021, 10:29
Военнослужащий погиб в Армении
Сослуживец 20-летнего солдата-срочника выстрелил в него в результате неосторожного обращения с оружием, от полученной раны военный скончался, сообщило Минобороны Армении.
Армянское оборонное ведомство не уточнило где произошел несчастный случай.
16 июля около 21.40 (20.40 мск) во время боевого дежурства погиб солдат-срочник Артур Казарян 2001 года рождения, передал сегодня News.am со ссылкой на Минобороны Армении.
Из-за неосторожного обращения с оружием в него произвел выстрел сослуживец, от полученного ранения Казарян скончался, ведется следствие, сообщило сегодня издание Panorama.am со ссылкой на Минобороны Армении.
"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2020 года рядовой Армии обороны Нагорного Карабаха был найден мертвым на боевом посту. Было начато следствие по статье о доведении до самоубийства.
"Солдат задержан по делу о гибели военного в Нагорном Карабахе", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта".
Автор: "Кавказский узел"
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