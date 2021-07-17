Дуло автомата. Фото: http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kbr-unichtozheny-dvoe-boevikov-prichastnyh-k.html

17 июля 2021, 10:29

Военнослужащий погиб в Армении

Сослуживец 20-летнего солдата-срочника выстрелил в него в результате неосторожного обращения с оружием, от полученной раны военный скончался, сообщило Минобороны Армении.

Армянское оборонное ведомство не уточнило где произошел несчастный случай.

16 июля около 21.40 (20.40 мск) во время боевого дежурства погиб солдат-срочник Артур Казарян 2001 года рождения, передал сегодня News.am со ссылкой на Минобороны Армении.

Из-за неосторожного обращения с оружием в него произвел выстрел сослуживец, от полученного ранения Казарян скончался, ведется следствие, сообщило сегодня издание Panorama.am со ссылкой на Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2020 года рядовой Армии обороны Нагорного Карабаха был найден мертвым на боевом посту. Было начато следствие по статье о доведении до самоубийства.

Примечание:

"Солдат задержан по делу о гибели военного в Нагорном Карабахе", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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