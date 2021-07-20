Суд продлил арест главе Сальска на месяц

20 июля 2021, 14:50

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей главе администрации Сальского городского поселения Евгению Борисенко, арестованному по делу о крупной взятке, до 21 августа.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2020 года силовики задержали главу администрации Сальска и его заместителя по подозрению в получении двух с половиной миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя, еще один чиновник был заподозрен в посредничестве. В июне арест Борисенко был продлен до 21 июля.

По версии следствия, глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель 22 декабря через посредника получили от представителя коммерческой организации взятку в 2,5 миллиона рублей "за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта". Дело в отношении главы администрации и его зама расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), еще один сотрудник администрации подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета.

Арест Евгению Борисенко продлен до 21 августа включительно. На такой же срок продлен срок содержания под стражей заместителю главы администрации Сергею Кашникову. До 22 августа под домашним арестом оставлен главный инженер по вопросам архитектуры и градостроительства администрации Сальского поселения Рафик Осипян, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Ленинского райсуда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда.

Напомним, что предшественник Евгения Борисенко на посту главы администрации Сальска Геннадий Миргород в конце декабря 2020 года решением суда был признан виновным в необоснованной передаче земельного участка в аренду и приговорен к двум годам лишения свободы условно. 18 февраля Ростовский областной суд оставил приговор в силе.