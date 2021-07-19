Последствия взрыва в гостинице Геленджика. Кадр видео Юра Озаровский https://www.youtube.com/watch?v=_F7iyNxZi1o

19 июля 2021, 13:33

Число погибших при взрыве газа в Геленджике достигло двух

Один из раненных при взрыве в гостинице Геленджика скончался в больнице, сообщило сегодня следствие. Причиной взрыва могла стать утечка газа из магистрального газопровода, представители отеля не раз обращались в газовые службы в связи с запахом газа, заявил владелец гостиницы.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике произошел взрыв газа. Погиб молодой человек, находившийся на улице. Еще пять пострадавших, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших при взрыве в гостинице "Азария" оказались сотрудники и отдыхающие, погибший находился в Геленджике на заработках

Скончался еще один пострадавший в результате взрыва газа в частной гостинице в Геленджике, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы управления СКР по Краснодарскому краю. 

Пострадавший получил ожоги, которые не были несовместимы с жизнью, сообщил источник в правоохранительных органах. "Врачи боролись за его жизнь шесть дней, однако спасти его не удалось", - привел его слова  "Блокнот Краснодар".

Двое раненных при взрыве были переведены на лечение в краевой ожоговый центр, трое остались в городской больнице, сообщила 15 июля администрация Геленджика. Власти города также оказали помощь семье погибшего, в том числе в транспортировке тела в Невинномысск, говорится в сообщении на сайте администрации. 

Владелец гостиницы в Геленджике Гурам Попов предположил, что причиной взрыва могла стать утечка из магистрального газопровода, который проходит вблизи здания. По его словам, запах газа на этом участке чувствовался постоянно, сообщила сегодня "Живая Кубань".

За 10 дней до взрыва владелец отеля обращался к газовым службам в связи с запахом газа, сообщил он. "Приехали газовики, начали замерять, и концентрация газа была 10%. А должно быть ноль. 10% в трубе бывает. Потом запах пропал. Мы жаловались и раньше: и в 2020, и в 2019 году", - привел 15 июля слова Попова "Коммерсант".

Примечание:

"25 человек были эвакуированы под Анапой из-за пожара", "Один человек погиб при взрыве газа в Краснодаре", "ФСБ отчиталась о предотвращенном взрыве в сочинском лицее".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 июля 2021, 12:49

  • Полад Асланов прекратил голодовку в колонии

    Азербайджанский журналист Полад Асланов сообщил сегодня, что 18 июля прекратил голодовку в связи с прекращением давления на него в колонии. Дипмиссиям США и европейских стран следует следить за соблюдением прав Асланова в заключении, заявила его супруга.

19 июля 2021, 12:14

  • Президент Грузии помиловала украинских моряков перед визитом Зеленского

    Власти Грузии освободили украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии, бывшего сотрудника охраны Саакашвили Михаила Батурина, осужденных за незаконное пересечение границы Грузии. Самолет Зеленского вылетел в Батуми только после подтверждения информации об освобождении моряков, сообщил сегодня Михаил Саакашвили.

19 июля 2021, 11:19

19 июля 2021, 10:55

19 июля 2021, 10:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи