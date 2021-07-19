19 июля 2021, 13:33
Число погибших при взрыве газа в Геленджике достигло двух
Один из раненных при взрыве в гостинице Геленджика скончался в больнице, сообщило сегодня следствие. Причиной взрыва могла стать утечка газа из магистрального газопровода, представители отеля не раз обращались в газовые службы в связи с запахом газа, заявил владелец гостиницы.
Как писал "Кавказский узел", 13 июля на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике произошел взрыв газа. Погиб молодой человек, находившийся на улице. Еще пять пострадавших, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших при взрыве в гостинице "Азария" оказались сотрудники и отдыхающие, погибший находился в Геленджике на заработках.
Скончался еще один пострадавший в результате взрыва газа в частной гостинице в Геленджике, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы управления СКР по Краснодарскому краю.
Пострадавший получил ожоги, которые не были несовместимы с жизнью, сообщил источник в правоохранительных органах. "Врачи боролись за его жизнь шесть дней, однако спасти его не удалось", - привел его слова "Блокнот Краснодар".
Двое раненных при взрыве были переведены на лечение в краевой ожоговый центр, трое остались в городской больнице, сообщила 15 июля администрация Геленджика. Власти города также оказали помощь семье погибшего, в том числе в транспортировке тела в Невинномысск, говорится в сообщении на сайте администрации.
Владелец гостиницы в Геленджике Гурам Попов предположил, что причиной взрыва могла стать утечка из магистрального газопровода, который проходит вблизи здания. По его словам, запах газа на этом участке чувствовался постоянно, сообщила сегодня "Живая Кубань".
За 10 дней до взрыва владелец отеля обращался к газовым службам в связи с запахом газа, сообщил он. "Приехали газовики, начали замерять, и концентрация газа была 10%. А должно быть ноль. 10% в трубе бывает. Потом запах пропал. Мы жаловались и раньше: и в 2020, и в 2019 году", - привел 15 июля слова Попова "Коммерсант".
Автор: "Кавказский узел"