Число погибших при взрыве газа в Геленджике достигло двух

19 июля 2021, 13:33

Один из раненных при взрыве в гостинице Геленджика скончался в больнице, сообщило сегодня следствие. Причиной взрыва могла стать утечка газа из магистрального газопровода, представители отеля не раз обращались в газовые службы в связи с запахом газа, заявил владелец гостиницы.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике произошел взрыв газа. Погиб молодой человек, находившийся на улице. Еще пять пострадавших, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших при взрыве в гостинице "Азария" оказались сотрудники и отдыхающие, погибший находился в Геленджике на заработках.