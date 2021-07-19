19 июля 2021, 11:07

Жительница Ставрополья заподозрена в подделке ПЦР-теста

Сотрудница одного из частных медицинских учреждений в Пятигорске подозревается в изготовлении и реализации поддельного документа о результатах ПЦР-теста на COVID-19.

41-летняя жительница Пятигорска за вознаграждение сымитировала забор биологического материала, а затем изготовила и выдала справку с отрицательными результатами лабораторного исследования на коронавирус. За свою услугу женщина получила денежное вознаграждение, сообщило сегодня управление МВД по Ставропольскому краю

Начато расследование уголовное дело о пособничестве в изготовлении поддельных документов, говорится в пресс-релизе ведомства, направленном сегодня "Кавказскому узлу".

Часть 1 статьи 327 Уголовного кодекса России (подделка, изготовление или сбыте поддельных документов) предусматривает до двух лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 УК РФ предполагает пособничество в совершении преступления и отдельного наказания не предусматривает.

Примечание:

"Анонс обязательной вакцинации на Ставрополье вызвал критику в соцсетях", "Двое полицейских Пятигорска обвинены в превышении полномочий и подлоге", "Полицейский на Ставрополье заподозрен в истязании задержанного".

Автор: "Кавказский узел"

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