19 июля 2021, 11:07
Жительница Ставрополья заподозрена в подделке ПЦР-теста
Сотрудница одного из частных медицинских учреждений в Пятигорске подозревается в изготовлении и реализации поддельного документа о результатах ПЦР-теста на COVID-19.
41-летняя жительница Пятигорска за вознаграждение сымитировала забор биологического материала, а затем изготовила и выдала справку с отрицательными результатами лабораторного исследования на коронавирус. За свою услугу женщина получила денежное вознаграждение, сообщило сегодня управление МВД по Ставропольскому краю
Начато расследование уголовное дело о пособничестве в изготовлении поддельных документов, говорится в пресс-релизе ведомства, направленном сегодня "Кавказскому узлу".
Часть 1 статьи 327 Уголовного кодекса России (подделка, изготовление или сбыте поддельных документов) предусматривает до двух лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 УК РФ предполагает пособничество в совершении преступления и отдельного наказания не предусматривает.
Автор: "Кавказский узел"