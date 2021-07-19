Поиски пропавшей доевочки. Скриншот сообщения instagram.com/mchs_kpsoimeninarhova/

19 июля 2021, 09:07

Краснодарские спасатели начали поиски девочки на реке Кубань

14-летняя девочка пропала на реке Кубань в Краснодаре во время купания, поиски в прибрежной зоне пока не дали результата, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июля во время купания в реке Кубань в Краснодаре пропала 13-летняя девочка, спасатели приступили к ее поискам. Несчастный случай произошел в Юбилейном микрорайоне около улицы 70 лет Октября.

18 июля сотрудники МЧС приступили к поискам 14-летней девочки, которую последний раз видели во время купания в реке. По сообщению очевидца, она находилась в воде, затем пропала из виду. Обследована береговая линия реки Кубань, от парка имени 30-летия Победы до Федоровского гидроузла и обратно, поиски результатов не дали, сказано в информации.

Также сотрудники МЧС ищут 16-летнюю девушку, которая 15 июля купалась в реке Кубань около бульвара Клары Лучко в микрорайоне Юбилейный. Она зашла в реку и скрылась под водой. Всего спасателями ведутся поиски трех девочек на реке Кубань, передал сегодня на своем сайте телеканал "Краснодар".

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня стало известно, что на реке Кубань в Успенском районе пропал ребенок, в его поисках были задействованы 93 человека. О результатах поисков ребенка не сообщалось.

Примечание:

"Спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань", "Три человека утонули во время непогоды в Анапе", "Спасатели подготовились к эвакуации жителей Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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