25 человек были эвакуированы под Анапой из-за пожара

19 июля 2021, 08:25

Жильцы гостевого дома в станице Благовещенской близ Анапы были эвакуированы из-за пожара в столовой, люди не пострадали, сообщили спасатели.

По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, пожар был потушен в 02.48 мск 19 июля.

Спасатели получили в 23.41 мск 18 июля сообщение, что в станице Благовещенской по переулку Пограничный в здании, общей площадью около тысячи квадратных метров, произошло возгорание, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Краснодарскому краю.

Из соседнего здания были эвакуированы 25 человек. Всего на тушение пожара было привлечено 85 человек и 28 единиц техники, отчиталось ведомство.

Пожар в станице Благовещенской произошел в столовой, расположенной рядом с гостевым домом "Сиеста" в переулке Пограничный, передали сегодня "Кубанские новости". Также издание опубликовало видеоролик, на кадрах которого показано горящее в темное время суток здание, на расстоянии за пожаром наблюдают несколько десятков человек. Рядом с горящим зданием видны пожарные, которые тушат огонь.

По словам очевидцев, во время пожара взорвались пять газовых баллонов, сообщило сегодня онлайн-издание Life.ru. Также к публикации прикреплено видео, на кадрах которого показан взрыв во время пожара, неподалеку от горящего здания за происходящим наблюдает около десятка человек.

"Кавказский узел" также писал, что утром 12 марта в восьмиэтажном жилом доме на улице Лазурной в Анапе произошел пожар. В результате триста жильцов дома были эвакуированы, они были размещены в двух санаториях и отеле. Власти города ввели локальный режим ЧС и решили выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей.