Четыре человека стали жертвами взрыва в геленджикской гостинице

13 июля 2021, 09:32

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике.

"Предварительно, в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике пострадали четверо, один из них погиб", - сообщили в экстренных службах Краснодарского края.

Обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка, пишет со ссылкой на источник РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 10 июня один человек погиб, еще двое были госпитализированы с ожогами в результате взрыва в гаражном боксе в Краснодаре.