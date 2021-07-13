13 июля 2021, 09:32
Четыре человека стали жертвами взрыва в геленджикской гостинице
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике.
"Предварительно, в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике пострадали четверо, один из них погиб", - сообщили в экстренных службах Краснодарского края.
Обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка, пишет со ссылкой на источник РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что 10 июня один человек погиб, еще двое были госпитализированы с ожогами в результате взрыва в гаражном боксе в Краснодаре.
"Суд в Элисте назначил обязательные работы виновнику взрыва газа в многоквартирном доме", "Два человека погибли при взрыве в Волгоградской области", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".
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