Последствия взрыва газа в гостинице в Геленджике 13.07.2021. Кадр видео Новости Новороссийска https://www.youtube.com/watch?v=hQjAJseQ2UU&t=9s

13 июля 2021, 09:32

Четыре человека стали жертвами взрыва в геленджикской гостинице

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике.

"Предварительно, в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике пострадали четверо, один из них погиб", - сообщили в экстренных службах Краснодарского края.

Обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка, пишет со ссылкой на источник РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 10 июня один человек погиб, еще двое были госпитализированы с ожогами в результате взрыва в гаражном боксе в Краснодаре.

Примечание:

"Суд в Элисте назначил обязательные работы виновнику взрыва газа в многоквартирном доме", "Два человека погибли при взрыве в Волгоградской области", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".

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