11 июня 2021, 04:54

Один человек погиб при взрыве газа в Краснодаре

Взрыв газа произошел в гаражном боксе в Краснодаре, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы с ожогами.

По данным следствия, вечером 10 июня в двухэтажном гаражном боксе на улице Тихорецкой во время ремонта автомобиля произошел взрыв газа, из-за чего обрушились конструкции.

В результате происшествия один мужчина погиб, еще двое с термическими ожогами различной степени тяжести госпитализированы, пишет со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю "Интерфакс-Юг".

Взрыв газового баллона, по предварительным данным, мог произойти в автомобиле "Газель", который был припаркован в гаражном кооперативе, уточняет со ссылкой на прокуратуру края ТАСС.

Сообщений о взрыве газа на сайтах Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, Следственного управления СК России по региону и краевой прокуратуры по данным на 04.00 мск 11 июня не было.

"Кавказский узел" также писал, что 31 июля в Динском районе Краснодарского края произошел взрыв резервуара с топливом на АЗС. Тогда пострадали шесть человек, из них двое умерли в больнице.

Примечание:

"Три человека погибли при пожаре на Кубани", "Авиация привлечена к поискам пропавших после взрыва танкера в Азовском море", "Отказ объявить чрезвычайную ситуацию лишил Геленджик экстренной помощи".

Автор: "Кавказский узел"

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