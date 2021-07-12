Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

12 июля 2021, 17:18

Полицейский на Ставрополье заподозрен в истязании задержанного

Участковый полицейский в Ставропольском крае превысил свои полномочия и многократно бил током пристегнутого наручниками задержанного, предположило следствие. 

По данным следствия, вечером 8 февраля в отделении полиции в поселке Солнечнодольск Изобильненского района участковый не менее 15 раз ударил током при помощи электрошокера пристегнутого наручниками к скамье задержанного, причинив ему телесные повреждения, сообщило сегодня управление СКР по Ставропольскому краю.

Случай пыток был выявлен сотрудниками собственной безопасности полиции, сообщило управление МВД России по Ставрополью. "Полиция проводит проверку, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах", - сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на полицию.

В отношении силовика заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий с применением оружия или специальных средств) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его официальных представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что адвокат жителя Кубани Александра Пономаренко, обвиняемого в причастности к нападению на Дагестан с боевиками Басаева и Хаттаба, заявил 7 июня о применении к подзащитному пыток в ставропольском СИЗО. Силовики требовали от Пономаренко признательных показаний за преступления, которые он никогда не совершал. 

Примечание:

"Правозащитники указали на дискриминацию уроженцев Северного Кавказа в колониях", "Жители Карачаево-Черкесии пожаловались на пытки задержанного родственника", "Аналитики скептически отнеслись к делу об участии уроженцев Ставрополья в рейде Басаева".

Автор: "Кавказский узел"

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