Видео конфликта в махачкалинском аэропорту вызвало резонанс в соцсети

09 июля 2021, 09:23

Пассажир самолета в махачкалинском аэропорту отказался надеть маску и ударил одного из полицейских, прибывших по вызову экипажа, сообщили силовики. Пользователи Instagram, посмотревшие снятое очевидицей видео, раскритиковали мужчину за отказ надеть маску и задержку рейса.

Как писал "Кавказский узел", с 21 июня в Дагестане ужесточены ограничения в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом. В частности, запрещены богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей. 6 июля глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что смертность пациентов с COVID-19 резко возросла, и Роспотребнадзор призвал запретить любые массовые мероприятия в республике.

Видео, сделанное в салоне самолета, размещено сегодня в Instagram-паблике "Голос Дагестана", на который подписан миллион пользователей соцсети. Автор публикации пояснил, что запись предоставила "подписчица, которая сидела в самолёте в тот момент, и отправила [ему] это эксклюзивное видео".

"Житель Каспийска нанёс удар головой в лицо полицейскому на борту самолета в аэропорту города. Мужчина нарушил требования авиакомпании, чтобы его успокоить командир самолета вызвал сотрудников линейного отдела полиции. В ответ на требование предъявить документы каспийчанин нанес удар", - говорится в публикации.

В ней также приведены слова женщины, которая сняла видео. "Всё началось из-за того, что он маску не надевал. Мы сидели целый час, и все вместе его уговаривали надеть маску!" – рассказала автор видео.

На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как полицейские ведут по салону самолета сопротивляющегося молодого мужчину, на лице которого нет защитной маски, а несколько пассажиров снимают происходящее на телефоны. На лицах пассажиров, попавших в кадр, защитные маски есть.

Сведения о нападении на полицейского переданы следователям

По данным транспортного управления МВД по СКФО, задержанный – житель Махачкалы, а не Каспийска. Инцидент произошел на борту самолета, готовившегося к вылету в Москву, сообщила 7 июля пресс-служба ведомства.

"Командир воздушного судна сообщил, что принял решение об отстранении от полета одного из пассажиров, который во время посадки на борт самолета находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и отказался их надевать. На требование сотрудника полиции проследовать в дежурную часть линейного отдела, пассажир ответил отказом, при этом оказал неповиновение и нанес удар полицейскому в область головы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

В отношении 29-летнего махачкалинца составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и части 6 статьи 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) КоАП РФ, предусматривающих до 15 суток ареста. Материал о применении насилия в отношении представителя власти передан в следственные органы, говорится в пресс-релизе.

Пользователи соцсети подвергли критике действия пассажира

Видео, размещенное в Instagram-паблике, к 09.20 мск набрало 168 тысяч просмотров, под ним опубликовано более тысячи комментариев. Авторы многих из них раскритиковали пассажира за отказ надеть маску.

"Даже если ты суперпринципиальный, даже если ты веришь во всемирный масонский заговор, даже если ты мастер спорта по ММА, то просто ради того, чтобы не задерживать людей, эту маску можно надеть", - отметил, в частности, samuilk. "Полностью поддерживаю. Не хочешь надевать, иди пешком", - согласился skynet_2.0.

"Неужели так сложно просто надеть эту маску", - написала dianka_magomedova. "Сам себе устроил проблему", - прокомментировала публикацию basina1207. "Приключения искал, нашёл", - констатировала datunskaya.

Также авторы многих комментариев иронически высказались о поведении очевидцев конфликта, снимавших происходящее на телефоны. "А всем, конечно, надо это снять на телефон", - написала, в частности, gulya_1980_surxaeva. "Сразу поднялись папарацци", - согласилась kuraeva_zalmu.

"Такое чувство, что в этом самолёте одни журналисты летят", - высказался пользователь zara__05_123. "Уже и подраться нельзя спокойно... Кругом одни блогеры", - пошутил elmiram05.

Южное транспортное управление СКР и Управление СКР по Дагестану по состоянию на 09.20 мск не сообщили на своих сайтах об итогах проверки сведений о нападении на полицейского в самолете.

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