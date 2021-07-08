08 июля 2021, 22:39

Задержанный житель Хасавюрта арестован на 7 суток

Суд назначил 7 суток административного ареста Гойтемиру Зайпулаеву, чьи родственники пожаловались на недопуск адвоката к задержанному. Жителя Хасавюрта признали виновным в неповиновении полицейским, сообщил один из его близких.

Как писал «Кавказский узел», родственники задержанного жителя Хасавюрта пожаловались, что к нему не пускают адвоката, и требовали объяснить причины задержания мужчины. Под опубликованной в соцсетях видеозаписью пользователи поспорили о практике негласных задержаний в республике.

Житель Хасавюрта Гойтемир Зайпулаев пропал 6 июля, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из его родственников. «О том, что он был задержан, мы узнали случайно из рассылки в WhatsApp. Кто-то снял момент задержания Гойтемира и стал пересылать по сети. На записи было видно, как его задерживает несколько человек, среди них были люди в полицейской форме и люди в масках», - пояснил он.

По словам родственника, в течение целых суток близкие не могли установить местонахождение Зайпулаева. «В полиции нам отвечали, что у них его нет. Мы обращались не только в Хасавюрт, но и в Махачкалу. И только вчера (7 июля – прим. «Кавказского узла») нам сообщили, что он находится в горотделе Хасавюрта. Но к нему зайти никому не дали, даже адвокату. Только лишь ночью, когда у полиции начали собираться люди, к нему допустили адвоката», - рассказал он.

Силовики заявили адвокату, что Зайпулаев задержан за административное правонарушение и обвинен в неповиновении сотрудникам полиции. В тот же день, 7 июля, суд рассмотрел его дело без адвоката по соглашению и назначил мужчине 7 суток ареста. 

«Адвокат нам передал, что пыток к Гойтемиру не применяли, не трогали его. Арест будет обжалован, сегодня защитник должен был еще раз встретиться с Гойтемиром, но ему опять препятствуют: говорят, что все кабинеты для допроса в горотделе заняты и поэтому не могут организовать встречу. Если и дальше не будут пропускать адвоката, то мы обратимся с жалобой в прокуратуру», - сообщил родственник Зайпулаева.

Никому из близких также пока не дали увидеться с задержанным. «Он ничем особым не занимался, работал в такси, в последнее время – на доставке», - добавил мужчина.

"Кавказский узел" также ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.

Примечание:

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Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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