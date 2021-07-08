Тимур Тумгоев. Кадр видео YouTube-канала "РУКА ДОПОМОГИ" https://www.youtube.com/watch?v=-6M0HgKca6s

08 июля 2021, 02:11

ФСИН отказалась сообщать сестре Тумгоева о его здоровье

Сестре уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева, отбывающего срок в Саратовской области, отказано в доступе к информации о его состоянии здоровья и местонахождении. Управление ФСИН в отказе сослалось на волю самого Тумгоева. 

Как писал "Кавказский узел", уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев участвовал в голодовке заключенных колонии и порезал себя в знак протеста против условий содержания. Ему грозит новый срок по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщили сестра Тумгоева и адвокат Сергей Слепухин. 2 июня адвокат Тумгоева заявила, что Тумгоева провоцируют из-за веры и ношения бороды. По ее словам, подзащитный попросил организовать в исправительное учреждение визит правозащитников из Москвы. УФСИН Саратовской области отвергло все претензии Тумгоева, хотя на некачественную пищу и отсутствие медпомощи жаловался не только он, а и другие заключенные.

26 июня 2019 года суд приговорил Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

Сестра Тимура Тумгоева Марина получила от УФСИН Саратовской области письмо. Ведомство сообщило, что информацию о состоянии брата и его здоровье Тумгоевой не предоставят, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра заключенного.

Письмо было отправлено из Саратовской области 29 июня. Из содержания письма следует, что Тимур Тумгоев "отказался выразить согласие" на предоставление сестре информации "о своем местонахождении и состоянии здоровья", потому просьба Марины Тумгоевой предоставить ей эти данные не может быть удовлетворена.

По словам Марины, в последний раз она общалась со своим братом 21 мая, и с тех пор не имеет информации о его здоровье. Ранее ей стало известно, что Тумгоева, которого объявили «злостным нарушителем» собираются переводить из ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области в некую «более строгую тюрьму».

«Ему уже не разрешают свидания -  говорят, что не положено, что в крайнем случае могут разрешить свидание через стекло», - сказала Марина Тумгоева корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что собирается поехать в Балашов в начале следующей недели, чтобы добиться приема у начальника ЛИУ и получить разрешение на свидание с братом. «Со мной будет правозащитница Патимат Юсупова. Я надеюсь, что мы сможем добиться свидания, пробиться к нему» - заявила она.

Адвокат Тимура Тумгоева в свою очередь заявила «Кавказскому узлу», что регулярно общается со своим подзащитным и выглядит он «нормально».

Отказ заключенного от предоставления родным информации о нем, подобные тому, на который ссылается управление ФСИН в письме Марине Тумгоевой, могут появиться лишь в двух случаях, отметил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Андрей Бабушкин

«Первый вариант, - если между родственниками внезапно возникли конфликтные взаимоотношения, что (в случае Тумгоева) маловероятно. И, второй, более частый, вариант — на него оказали давление, чтобы он написал это письмо, дабы скрыть, например, недостаточное оказание медпомощи», - заявил Бабушкин корреспонденту «Кавказского узла».

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Тумгоеву грозит новый срок после акции протеста заключенных", "Россия потребовала от Украины выдать уроженца Ингушетии", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер".

Автор: Семен Чарный источник: корреспондент "Кавказского узла"

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