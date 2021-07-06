Благотворительные фонды и чиновники объединились в Дагестане для борьбы с мошенниками

06 июля 2021, 19:29

Представители благотворительных организаций, власти и силовых структур после общественных слушаний в Дагестане создали рабочую группу для совместной борьбы с мошенничеством в сфере благотворительности. Чтобы уменьшить число случаев обмана при сборе денег, нужно сделать более прозрачной работу благотворительных фондов и информировать людей о мошеннических схемах, указали участники обсуждения.

НКО и представители власти создали рабочую группу для противодействия мошенникам

5 июля в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале прошли общественные слушания по проблеме борьбы с мошенничеством в сфере благотворительности в Дагестане, организованное ассоциацией благотворительных фондов Дагестана «Друзья милосердия».

На слушаниях присутствовали, в частности, представители прокуратуры Дагестана, Федеральной налоговой службы, министерства труда и социального развития и ассоциации "Друзья милосердия", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор ассоциации Абдулла Алиев.

По итогам общественных слушаний решено сформировать рабочую группу для выработки общих механизмов пресечения мошеничества в сфере благотворительности, а также формирования информационных кампаний для повышения культуры благотворительности, пояснил Алиев.

В межведомственную группу, которая будет заниматься разработкой технологий и механизмов противодействия мошеничества в благотворительной сфере, вошли представители министерств и ведомств, представители НКО и бизнес-сообщества республики, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ассоциации Тимур Гаджижараев.

По его словам, проблема мошеничества в благотворительной сфере - это проблема не только сектора некоммерческих организаций, но и властных структур и бизнес-сообщества, просто некоммерческий сектор первым обозначил эту проблему. "Потому что мы [сектор некоммерческих организаций] наиболее тонко чувствуем обратную связь с народом и наиболее зависимы от народа", - сказал он.

Деятельность благотворительных организаций строится на доверии людей к ним, а если этого доверия нет, то и благотворительная организация прекращает свою работу из-за нехватки средств, которые поступают от людей, объяснил Тимур Гаджижараев.

Первым шагом в решении проблемы должен стать обширный коллективный договор, считает он. "В рамках этого договора будет выработан ряд общих правил, которого будут придерживаться благотворительные фонды, обеспечивая прозрачность своей деятельности перед обществом", - рассказал Гаджижараев.

Организации, подписавшие этот коллективный договор и выполняющие правила, отраженные нем, будут считаться благонадежными, а к деятельности тех организаций, которые не захотят подписать этот договор, у общества могут возникнуть вопросы, считает Тимур Гаджижараев.

Дагестанские паблики стали площадкой для работы неблагонадежных организаций

Среди ключевых мошенических схем, практикуемых в сфере благотворительности, Гаджижараев упомянул сборы денег на решение несуществующих проблем и сборы многократно завышенных сумм на решение реальных проблем. По его словам, в Дагестане есть благотворительные организации, для которых денежные сборы стали сомнительным бизнесом. "Эти же организации любыми ухищрениями пытаются добиться жалости у людей, заставляя нуждающегося плакать на камеру", - пояснил Гаджижараев.

Такие неблагонадежные организации входят в сговор с "дагестанскими пабликами" в социальных сетях, а те берут определенный процент от суммы сбора, осуществленного на их площадке, рассказал Гаджижараев. "Паблики берут свой процент, а зарабатывают на сборе и неблагонадежная благотворительная организация, объявившая сбор, и администрация паблика, разместившая сбор", - рассказал Гаджижараев.

На фоне выработанного механизма взаимодействия с такими неблагонадежными благотворительными фондами дагестанские паблики отказываются размещать информацию о том или ином сборе бесплатно и требуют определенный процент со сбора, объявленного на их площадке. "Они настолько привыкли к такому типу взаимодействия, что уже не хотят размещать информацию от нормальных благотворительных фондов, потому что нормальные благотворительные фонды не будут платить за размещение информации", - отметил Гаджижараев.

В качестве одного из инструментов, помогающего благотворительному сообществу работать, избегая определенных форм мошеничества, Гаджижараев назвал проект "Доброфон". Этот проект, по его словам, помогает функционировать трем ключевым на территории Дагестана благотворительным фондам: "Инсан", "Надежда" и "Чистое сердце". "Доброфон - это единая база данных для всех благотворительных фондов региона, и в этой программе остаются все данные человека, хотя бы однажды обратившегося в какой либо из фондов-участников программы, и обратившийся не может объявлять сбор в нескольких благотворительных фондах на одну и ту же проблему", - рассказал Гаджижараев.

Также, если человек обратился с проблемой в один из фондов, участвующих в программе, то решение его проблемы может взять на себя любой фонд-участник "Доброфона", пояснил он. "Такой подход позволяет максимально эффективно распределить ресурсы благотворительных фондов", - указал Гаджижараев.

Помимо дагестанских благотворительных фондов, в рамках "пилотной программы" "Доброфон" работают некоторые фонды из Ингушетии и Карачаево-Черкесии. У проекта есть большой потенциал для выхода в другие регионы, однако у команды нет финансовых средств для внедрения программы в другие регионы, сказал руководитель ассоциации "Друзья милосердия", выразив надежду на государственную грантовую поддержку, так как, с его слов, альтернативной программы, помогающей в работе благотворительного сектора, нет. "Доброфон" - это очень важный проект, облегчающий возможность оказания адресной благотворительной помощи, и альтернативы на сегодняшний день этому проекту нет", - пояснил Гаджижараев.

Руководитель "Врачей надежды" рассказал об опыте борьбы с мошенничеством

Проект "Врачи надежды", который функционирует в рамках ассоциации "Друзья милосердия", помогает благотворительным фондам избежать определенных способов мошеничества в сфере медицинской благотворительности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта "Врачи Надежды" Абдулгамид Юнусов. По его словам, механизм, выработанный специалистами проекта, помогает оказывать максимально эффективную помощь и избежать оказания помощи через многочисленные посреднические фильтры, которые многократно увеличивают расходы благотворительных фондов при оказании медицинской помощи своим подопечным.

Работа проекта "Врачи надежды" сводится к трем этапам: сбор информации, подбору решения и составлению детальной сметы расходов, пояснил Юнусов. Так, если в благотворительный фонд обращается человек, которому необходима медицинская помощь, его перенаправляют к специалистам проекта "Врачи надежды". На первом этапе происходит сбор информации и оценка проблемы. В рамках второго этапа определяется вид максимально эффективной помощи, которую можно оказать, и организация, которая может эту помощь оказать. А на третьем этапе формируется сметная документация, где отображены все статьи расходов больного для получения определенного лечения вплоть до транспортных расходов и затрат на еду, рассказал Юнусов. "В итоге благотворительный фонд получает рекомендации врачей и смету расходов", - пояснил он.

По его словам, проект "Врачи надежды" функционирует в течении четырех лет, и за это время медицинскую помощь получили более 3500 человек. Проект объединяет на благотворительной основе 115 врачей-волонтеров со всего мира.

Абдулгамид Юнусов отметил, что мошенничество в сфере оказания благотворительных медицинских услуг может встречаться на различных этапах, но в первую очередь проект помогает избежать факта мошеничества на этапе подтверждения медицинской проблемы. "У пациента должно быть заключение врачей, результаты обследований и анализов и конкретные назначения или рекомендации врачей", - отметил Юнусов.

По его словам, часто люди обращаются в благотворительные фонды, заранее определив для себя заграничные клиники в Германии или в Турции, однако при этом не имеют соответствующей рекомендации и показаний для лечения именно в этих клиниках. "При этом обратившиеся не знают ни своего участкого врача, ни своей поликлиники. Даже не хотят получить там те медицинские услуги, которые они могут получить", - пояснил Юнусов.

На втором этапе сводная экспертно-врачебная комиссия определяет медучреждение в России или за рубежом, которое сможет оказать максимально профессиональную помощь в каждом конкретном случае, рассказал Абдулгамид Юнусов.

На этапе формирования детальной сметы на период специализированного лечения, если комиссия приходит к заключению, что лечение возможно по медицинской квоте или по полису ОМС, человеку необходимы только дорожные расходы, и при необходимости - финансирование дополнительных медицинских обследований, не включенных в медицинскую страховку или в квоту, отметил Юнусов.

В случае, если медицинская проблема решается платно, то благотворительный фонд заключает прямой договор с медучреждением на оказание конкретных услуг. "Тут фонд обязан напрямую заключать договор с поставщиком медицинских услуг, оплатить данные услуги по выставленному счету, но ни в коем случае не выдавать деньги на руки пациенту, чтобы избежать нецелевого расходования средств", - пояснил Юнусов.

Руководитель проекта "Врачи надежды" пояснил, что были прецеденты, когда деньги, собранные в ходе благотворительных сборов, выдавались человеку на руки, но он пользовался ими на свое усмотрение. "Человек, получив эти деньги, тратил их на свое усмотрение, но никак не решал свою медицинскую проблему. Более того, спустя несколько месяцев уже другой фонд объявлял сбор на ту же самую проблему повторно", - рассказал Юнусов, пояснив, что одна из главных задач фонда - минимизировать суммы, которые передаются на руки подопечным, чтобы избежать их нецелевого расходования.

Фонд "Надежда" призвал наладить коммуникацию между благотворителями

Формирование общих критериев и правил, которым должна соответствовать благотворительная организация и ее деятельность, должно помочь решить проблемы мошеничества в сфере благотворительности, считает руководитель благотворительного фонда "Надежда" Мурад Керимов.

Первоочередной задачей рабочей группы, созданной по итогам общественных слушаний 5 июля, является формулирование этих критериев и правил, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мурад Керимов подтвердил актуальность проблемы дублирования благотворительной помощи, когда человек обращается за помощью в несколько благотворительных фондов, и все они помогают ему, рассказал Керимов.

По его словам, частично эта проблема решилась после того, как ассоциация благотворительных фондов запустила программу "Доброфон", однако еще остаются благотворительные организации и волонтёрские группы, которые не участвуют в этой программе. "Вопрос коммуникации между фондами на общей базе актуален и сейчас, в связи с тем, что помощь, оказываемая через те фонды, которые не подключены к "Доброфону", достаточно объемная", - рассказал Керимов.

Участие благотворительной организации в программе помогает избежать мошеничества как со стороны заявителя на благотворительную помощь и даёт возможность оценить прозрачность работы благотворительной организации, считает он. "Отсутствие координации и коммуникации между фонда приводит к тому, что благотворительная помощь распределяется несправедливо и есть возможность мошенических действий", - пояснил он.

Перед пожертвованием следует изучить историю благотворительной организации

Проблема мошеничества в сфере благотворительности актуальна не только в отдельных регионах, но и в стране в целом, считает руководитель проекта "Все вместе за разумную помощь" Анжелика Иванова.

По ее мнению, самой распространенной проблемой и возможным видом мошенничества являются "непрозрачные благотворительные сборы", на которые люди продолжают активно отдавать свои деньги. "[Это] сборы, которые идут на улицах, в транспорте, где ходят так называемые волонтеры с ящиками. Невозможно отследить, куда идут деньги, даже учитывая, что в прошлом (2020) году был принят закон, который регулирует сборы в ящиках. По действующему закону в благотворительные ящики можно собирать [деньги] только в рамках согласованных публичных акций, которые проводит благотворительная организация", - рассказала Анжелика Иванова.

Вторая проблема, которая предполагает мошеническую схему - сборы пожертвований на личные банковские карты, указала она. "Если благотворительный фонд собирает пожертвования не на расчетный счёт, а на карту сотрудника фонда, то это должно вызывать вопросы", - пояснила Иванова.

По ее словам, проект "Все вместе за разумную помощь" ведет просветительскую деятельность, объясняя людям, по каким критериям определяются мошенники и честные благотворительные фонды, и призывает благотворительные организации также рассказывать о признаках мошеннических схем. "Нужно рассказывать, что честные фонды всегда показывают отчёты, они отчитываются, они официально зарегистрированы. Нужно призывать людей как минимум проверять информацию [о фонде] перед тем, как сделать пожертвование, то есть не основываться на своих эмоциях, как часто бывает", - сказала Анжелика Иванова.

Другая сторона работы проекта "Все вместе за разумную помощь", по словам ее руководителя, - работа с формированием "черного списка" благотворительных организаций. Руководство проекта, реагируя на обращения граждан, инициирует проверки благотворительных организаций, фондов и волонтёрских групп, рассказала она. "Мы собираем [поступающую] информацию и уже очень аргументированно работаем с органами прокуратуры", - отметила представитель проекта. После соответствующего обращения прокуратура проверяет благотворительную организацию, фонд или волонтерскую группу на наличие документов и отчётности по проведенным сборам. "Как правило, этого [документов и отчетности] нет, и у нас есть уже определенный "черный список" фондов, которые работают недобросовестно", - рассказала Анжелика Иванова.