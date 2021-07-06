06 июля 2021, 14:17

Гражданин Азербайджана скончался после ранения на иранской границе

Перестрелка произошла на границе с Ираном, когда пятеро нарушителей пытались проникнуть на территорию Азербайджана. Один из них - гражданин Азербайджана - был ранен и скончался по пути в больницу, еще четверо бежали обратно в Иран, оставив на месте происшествия пакет с наркотиками, сообщили в погранслужбе.

Инцидент произошел поздно вечером 5 июля. Близ села Сарханлы Джалилабадского района пограничный наряд обнаружил пять нарушителей государственной границы. У них были замечены оружие и приборы ночного видения, сказано в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Несмотря на приказ пограничного наряда остановиться и предупредительный огонь в воздух, нарушители границы не подчинились приказу и оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь из автоматического оружия", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, пограничники также применили оружие. В результате был ранен гражданин Азербайджана 1992 года рождения, он скончался на дороге в больницу. Другие нарушители сбежали обратно в Иран. После перестрелки был найден пакет с большим количеством наркотиков. На месте происшествия состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана, проинформировала погранслужба.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае три человека нарушили государственную границу Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района. Когда пограничники потребовали от них остановиться, те открыли огонь и попытались скрыться, бросив груз. В результате стрельбы старший лейтенант и младший прапорщик были ранены и скончались в больнице. Один из стрелявших был задержан, им оказался гражданин Ирана. На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотиков, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Примечание:

"Азербайджанские силовики убили человека на границе с Ираном", "Три человека убиты на азербайджано-иранской границе", "Азербайджанский пограничник ранен в перестрелке".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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