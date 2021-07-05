05 июля 2021, 14:45

Дома жителей Ставрополья пострадали во время непогоды

Кровли многоквартирных и частных домов в Ставропольском крае повреждены во время дождя с градом и сильного ветра, оборваны линии электропередачи. Начаты работы по устранению последствий стихии, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Как писал "Кавказский узел", сильный ливень и ветер, обрушившиеся на Ставропольский край в ночь с 4 на 5 июля, привели к массовым отключениям электроснабжения, без электричества осталось более 81,5 тысячи жителей.

В результате стихии 4 июля пострадали восемь муниципальных и городских округов Ставропольского края, наиболее разрушительные последствия - в Ипатово, где повреждены кровли 12 частных и шести многоквартирных домов, оборваны линии электропередачи, повалено несколько десятков деревьев. Ведутся работы по расчистке улиц и дворов. Подачу электроэнергии в городе планируют восстановить к 15:00 мск, проинформировала пресс-служба министерства ЖКХ.

"Комиссии по оценке ущерба уже приступили к работе. Чтобы установить размер повреждений, проводятся подворовые обходы. Представители министерства и краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы оказывают методическую поддержку органам местного самоуправления по оформлению документов", - цитирует министра ЖКХ региона Романа Марченко "Интерфакс".

По данным Марченко, в случае необходимости из краевого аварийного запаса будут выделены стройматериалы для восстановления поврежденных зданий.

В Ипатовском городском округе введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, отметив, что пострадавших нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ипатово идет дождь, скорость ветра составляет 4 метра в секунду, температура +28 градусов. Вечером дождь усилится, температура понизится до +21. 6 июля осадков не ожидается, температура повысится до +29, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Власти и спасатели отчитались о последствиях непогоды на Кубани", "Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка", "Дворы и дороги затоплены после ливня в городах Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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