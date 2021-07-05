Власти Кабардино-Балкарии отчитались о ликвидации последствий урагана

05 июля 2021, 13:02

Почти во всех населенных пунктах Кабардино-Балкарии восстановлена подача электричества, без света остается часть жителей Нальчика и села Атажукино. Штормовое предупреждение в республике сохраняется.

Как писал "Кавказский узел", ураган привел к массовому отключению света в Кабардино-Балкарии. Более 2 тысяч абонентов в Кабардино-Балкарии остаются без электроснабжения после урагана, сообщили в МЧС.

Подача электричества в населенных пунктах Кабардино-Балкарии практически восстановлена, работы по возобновлению электроснабжения завершаются в Нальчике и селе Атажукино, сообщила сегодня пресс-служба главы республики на своем сайте.

В результате урагана в Нальчике повалено больше пятидесяти деревьев, службами ЖКХ ведется расчистка территорий. В Эльбрусском районе селевым потоком на 83 километре, в районе поселка Нейтрино, занесло участок автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус длиной около 20 метров, движение по дороге возобновлено, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ликвидации последствий урагана задействованы все силы и средства МЧС и муниципальных образований.

Штормовое предупреждение не снято, сообщил сегодня глава республики. "В ближайшие двое суток нас может ожидать повторение неблагоприятных природных явлений. Готовность всех муниципалитетов и оперативных служб сохраняется", - написал Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram.

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Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике скорость ветра составит два метра в секунду, прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +24 градуса. В ночь на 6 июля скорость ветра останется прежней. Ожидается также умеренный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.