05 июля 2021, 11:26
Жители около 1,3 тысячи домов в Кабардино-Балкарии остаются без света
Более 2 тысяч абонентов в Кабардино-Балкарии остаются без электроснабжения после урагана, сообщили в МЧС.
Как писал "Кавказский узел", ураган привел к массовому отключению света в Кабардино-Балкарии.
"В субботу (3 июля) в результате неблагоприятных погодных явлений на территории Кабардино-Балкарии было обесточено более 2 тыс. абонентов. К настоящему времени без электричества остается 1 тыс. 277 домов", - цитирует представителя ГУ МЧС по республике "Интерфакс".
По информации ведомства, под отключения попали Нальчик, Чегемский, Баксанский, Майский и Терский районы республики.
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике скорость ветра составит два метра в секунду, прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +24 градуса. В ночь на 6 июля скорость ветра останется прежней. Ожидается также умеренный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.
Автор: "Кавказский узел"