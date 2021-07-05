ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 июля 2021, 11:26

Жители около 1,3 тысячи домов в Кабардино-Балкарии остаются без света

Более 2 тысяч абонентов в Кабардино-Балкарии остаются без электроснабжения после урагана, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ураган привел к массовому отключению света в Кабардино-Балкарии.

"В субботу (3 июля) в результате неблагоприятных погодных явлений на территории Кабардино-Балкарии было обесточено более 2 тыс. абонентов. К настоящему времени без электричества остается 1 тыс. 277 домов", - цитирует представителя ГУ МЧС по республике "Интерфакс".

По информации ведомства, под отключения попали Нальчик, Чегемский, Баксанский, Майский и Терский районы республики.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике скорость ветра составит два метра в секунду, прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +24 градуса. В ночь на 6 июля скорость ветра останется прежней. Ожидается также умеренный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Туристы остались в горах Северного Кавказа вопреки угрозе лавин", "Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье".

Автор: "Кавказский узел"

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