Жители около 1,3 тысячи домов в Кабардино-Балкарии остаются без света

05 июля 2021, 11:26

Более 2 тысяч абонентов в Кабардино-Балкарии остаются без электроснабжения после урагана, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ураган привел к массовому отключению света в Кабардино-Балкарии.

"В субботу (3 июля) в результате неблагоприятных погодных явлений на территории Кабардино-Балкарии было обесточено более 2 тыс. абонентов. К настоящему времени без электричества остается 1 тыс. 277 домов", - цитирует представителя ГУ МЧС по республике "Интерфакс".

По информации ведомства, под отключения попали Нальчик, Чегемский, Баксанский, Майский и Терский районы республики.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике скорость ветра составит два метра в секунду, прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +24 градуса. В ночь на 6 июля скорость ветра останется прежней. Ожидается также умеренный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.