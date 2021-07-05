В г.о. Нальчик в результате падения деревьев произошло повреждение линий электропередачи. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CQ61H_hh4XP/

05 июля 2021, 07:49

Ураган привел к массовому отключению света в Кабардино-Балкарии

Из-за шквалистого ветра перебои с электроснабжением возникли в Чегемском, Баксанском, Майском, Терском районах Кабардино-Балкарии и в Нальчике, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля сильный ураган вызвал перебои с электроснабжением в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В частности, на Ставрополье без света остались более 80 тысяч жителей.

Во всех районах Кабардино-Балкарии в результате сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электроснабжения, сообщило сегодня на своей странице в Instagram региональное управление МЧС. "Под отключение частично попали г.о. Нальчик, Чегемский район, Баксанский район, Майский район, Терский район. В г.о. Нальчик в результате падения деревьев произошло повреждение линий электропередачи", – сказано в сообщении ведомства.

Спасатели опубликовали видеоролик, на кадрах которого сотрудники МЧС в темное время суток расчищают проезжую часть от поваленных деревьев, на месте работает техника. Всего в ликвидации последствий стихии задействованы 45 человек и 20 единиц техники, следует из сообщения управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что 15 февраля сильный ветер сорвал крыши жилых многоквартирных домов и нарушил энергоснабжение в Эльбрусском районе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике скорость ветра составит два метра в секунду, прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +24 градуса. В ночь на 6 июля скорость ветра останется прежней. Ожидается также умеренный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Туристы остались в горах Северного Кавказа вопреки угрозе лавин", "Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье".

Автор: "Кавказский узел"

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