Мощный взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспия

04 июля 2021, 23:51

Взрыв в Каспийском море не связан с происшествиями на нефтяных платформах, сообщила компания SOCAR. Происшествие на Каспии могло быть вызвано извержением вулкана, предположило Минэкологии Азербайджана.

Взрыв произошел вечером 4 июля в Каспийском море, на опубликованных в сети видео и фото видно, что посреди моря полыхает столб огня.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR опровергла причастность к взрыву. "На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, никаких аварий не происходило, работа продолжается по графику", - сообщило издание haqqin.az со ссылкой на компанию.

Взрыв произошел в 10-12 км от месторождения "Умид", проинформировало АПА со ссылкой на заместителя начальника управления по связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова.

Сообщений о происшествиях на нефтяных платформах не поступало, сообщило МЧС Азербайджана. "В течение дня в МЧС не фиксировалось ни одного сигнала о происшествиях на нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах на территории Азербайджана", - процитировало сообщение ведомства Trend.

Версию взрыва на судне исключил представитель Азербайджанского Каспийского морского пароходства Мехман Мехтиев. "Ни на одном судне, принадлежащем флоту Азербайджанского Каспийского морского пароходства взрыва не произошло", - привело его слова Report.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана связало взрыв с сейсмическими процессами. "В настоящее время специалисты Министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы проводят расследование произошедшего в море взрыва. По предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение вулкана", - процитировало заявление ведомства vesti.az.

В Каспийском море есть грязевой вулкан Сабаил, сообщил представитель Национальной академии наук Азербайджана Адиль Алиев. "Но это не то место, где произошел взрыв", - привел его слова "Sputnik Азербайджан".

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2015 года на каспийском нефтяном месторождении "Гюнешли" возник пожар, его тушение было затруднено штормовым ветром. 33 человека во время пожара были эвакуированы, еще 30 рабочих спасти не удалось.

17 августа 2013 года произошло открытое фонтанирование газа на газоконденсатном месторождении "Булла-дениз" на шельфе Каспия, загорелась скважина. Огонь охватил разведочную скважину №90 в северо-восточном крыле "Булла-дениз". Возгорание произошло во время бурения на глубине более 5,8 тысяч метров. Все находившиеся на платформе работники были эвакуированы на берег, пострадавших не было.