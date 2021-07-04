Вертолет Ми-2 на месте жесткой посадки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4504271

04 июля 2021, 13:39

Вертолет совершил жесткую посадку близ Прохладного

Вертолет Ми-2 задел линию электропередачи при орошении сельхозугодий и совершил жесткую посадку на поле в Кабардино-Балкарии, сообщила прокуратура.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня в 10.20 мск. "Вблизи г. Прохладный [...] при орошении сельхозугодий произошла жёсткая посадка вертолёта Ми-2. Разрушений нет. По предварительной данным пострадавших нет", - говорится в публикации на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Во время полета вертолета произошел отказ техники, и машина стала неуправляемой, после чего потерпела крушение, сообщает со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

На борту вертолета находился только пилот, но на месте крушения его не оказалось, сообщил источник в экстренных службах. "На месте его не обнаружили, дверь кабины вертолета открыта", - сказал он. По словам источника, начаты поиски скрывшегося с места ЧП пилота, информирует ТАСС.

По данным Южной транспортной прокуратуры, вертолет совершил жесткую посадку после того, как задел линию электропередачи. В связи с этим организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов.

"Проведение проверки поручено Нальчикской транспортной прокуратуре. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Примечание:

"Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани", "Силовики начали проверку после крушения вертолета в Ростовской области", "Два пилота погибли при крушении вертолета Минобороны на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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