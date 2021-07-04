Задержанный за нападение на журналистов в Грузии отпущен под залог

04 июля 2021, 06:54

Суд назначил залог в 10 тысяч лари (порядка 3200 долларов) в качестве меры пресечения Гочи Апрасидзе, обвиненному в нападении на журналистов телеканала "Пирвели" в Цалкском районе.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля полиция задержала жителя села в Цалкском районе, обвиняемого в нападении на журналистов телеканала "Пирвели", сообщило МВД Грузии.

По версии полиции, 30 июня журналисты телеканала приехали в Цинцкаро для освещения протестной акции сельчан. Когда сотрудники телеканала начали съемки, родственник главы села начал оскорблять журналистов, а затем напал на них и разбил камеру, считает полиция. Задержанный приходится родственников главы села, сообщили СМИ.

Ходатайство прокуратуры о мере пресечения Апрасидзе рассматривалось в Тетрицкаройском районном суде, сообщила 3 июля "Грузия-онлайн".

Сторона обвинения просило суд оставить задержанного в заключении до окончания следствия, защита просила назначить ему залог в 5 тысяч лари (около 1600 долларов). Суд постановил освободить обвиняемого под залог в 10 тысяч лари на время следствия, отмечает издание.

Ранее прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по статье о незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности с угрозой насилия (часть 2 статьи 154 УК Грузии), наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщили "Новости-Грузия".

Потерпевшая журналистка Нино Эликашвили сочла недостаточной такую меру пресечения, она также не согласна со вменяемым Апрасидзе обвинением. «Суд увидел только вмешательство в журналистскую деятельность, но не насилие», - сказала она.