04 июля 2021, 06:54

Задержанный за нападение на журналистов в Грузии отпущен под залог

Суд назначил залог в  10 тысяч лари (порядка 3200 долларов) в качестве меры пресечения Гочи Апрасидзе, обвиненному в нападении на журналистов телеканала "Пирвели" в Цалкском районе.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля полиция задержала жителя села в Цалкском районе, обвиняемого в нападении на журналистов телеканала "Пирвели", сообщило МВД Грузии.

По версии полиции, 30 июня журналисты телеканала приехали в Цинцкаро для освещения протестной акции сельчан. Когда сотрудники телеканала начали съемки, родственник главы села начал оскорблять журналистов, а затем напал на них и разбил камеру, считает полиция. Задержанный приходится родственников главы села, сообщили СМИ. 

Ходатайство прокуратуры о мере пресечения Апрасидзе рассматривалось в Тетрицкаройском районном суде, сообщила 3 июля "Грузия-онлайн". 

Сторона обвинения просило суд оставить задержанного в заключении до окончания следствия, защита просила назначить ему залог в 5 тысяч лари (около 1600 долларов). Суд постановил освободить обвиняемого под залог в 10 тысяч лари на время следствия, отмечает издание. 

Ранее прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по статье о незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности с угрозой насилия (часть 2 статьи 154 УК Грузии), наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщили "Новости-Грузия".

Потерпевшая журналистка Нино Эликашвили сочла недостаточной такую меру пресечения, она также не согласна со вменяемым Апрасидзе обвинением.  «Суд увидел только вмешательство в журналистскую деятельность, но не насилие», - сказала она.

Примечание:

"НПО Грузии назвали политическим преследование картографов Мелашвили и Ильичевой", "В Тбилиси инициативная группа "Защити "Давид Гареджи" провела шествие", "Грузия и Азербайджан согласовали две трети протяженности общей границы".

Автор: "Кавказский узел"

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