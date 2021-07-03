Жительница Дагестана арестована по подозрению в убийстве отца

03 июля 2021, 00:25

Суд поместил под стражу жительницу Буйнакска, которая заподозрена в убийстве своего отца во время ссоры, сообщили следователи.

По версии следствия, 30 июня жительница Буйнакска поссорилась с отцом и нанесла ему несколько ударов кухонным ножом. Позднее он умер в больнице от "колото-резаных ран, несовместимых с жизнью", утверждают следователи.

Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщило 2 июля следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. По ходатайству следствия суд заключил ее под стражу, указало ведомство.

Отметим, максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемой или ее представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле тело новорожденного ребенка было обнаружено на кладбище в махачкалинском поселке Сепараторный. Правоохранители начали поиск женщины, причастной к происшествию.