Следственный изолятор. Фото: Денис Яковлев / Югополис

03 июля 2021, 00:25

Жительница Дагестана арестована по подозрению в убийстве отца

Суд поместил под стражу жительницу Буйнакска, которая заподозрена в убийстве своего отца во время ссоры, сообщили следователи. 

По версии следствия, 30 июня жительница Буйнакска поссорилась с отцом и нанесла ему несколько ударов кухонным ножом. Позднее он умер в больнице от "колото-резаных ран, несовместимых с жизнью", утверждают следователи.

Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщило 2 июля следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. По ходатайству следствия суд заключил ее под стражу, указало ведомство.

Отметим, максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемой или ее представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле тело новорожденного ребенка было обнаружено на кладбище в махачкалинском поселке Сепараторный.  Правоохранители начали поиск женщины, причастной к происшествию.

Примечание:

"Жительница Дагестана обвинена в продаже ребенка", "Следствие заинтересовалось смертью младенца в Кабардино-Балкарии", "Житель Прохладного лишен родительских прав за попытку убить младенца".

Автор: "Кавказский узел"

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