Полиция Дагестана объявила о розыске матери найденного на кладбище мертвого младенца

27 апреля 2021, 13:02

Сотрудники уголовного розыска начали поиск матери новорожденного ребенка, тело которого было найдено в пакете на кладбище в Махачкале. Пользователи Instagram осудили поступок женщины.

Тело новорожденного ребенка было обнаружено 26 апреля на кладбище в махачкалинском поселке Сепараторный, сообщила сегодня пресс-служба МВД Дагестана.

"Поступило телефонное сообщение от женщины. Звонящяя объяснила, что пришла на кладбище в Сепараторном посёлке, прибрать на могиле супруга, увидела неподалёку большой пакет, которого накануне не было. Долго не решалась заглянуть в него, но потом всё же взяла в руки: поняв, что пакет слишком увестистый, заглянула внутрь. Обнаружив обернутое в ткани тело младенца и шокированная увиденным, тут же вызвала полицию", - говорится в публикации на странице ведомства в Instagram.

Сотрудники уголовного розыска начали поиск женщины, причастной к происшествию, отмечается в сообщении.

К 13.00 мск публикация набрала 243 тысячи просмотров, под ней размещено более 1,3 тысячи комментариев. Авторы многих из них предположили, что младенца выбросила мать, и подвергли критике ее поступок.

"Мне самой плохо стало, абсолютно чужому человеку, ну как ты могла, та, которая родила, которая носила под сердцем... Как так, что вами движет, женщины, которые на такое идут!" – написала, в частности, mesedddddddd_shop.

"Кто-то годами лечится, чтобы иметь ребёнка, а кто-то вот так выкидывает, как ненужную вещь", - посетовал mangal_kovka. "Даже птиц хоронят, что за сердце у человека", - написал accessori_di_maryam. "У таких женщин нет сердца", - ответила patyaa3333.

"Что движет людьми?.. Сердце у такого человека есть?! Как спать-то будешь, бессонница не замучает? А совесть где?" – написал diamond_____555. "А родственники где были при родах? В общем, ужас. Надеюсь, следствие прояснит все", - написал marusiapatriot24.

"Один Аллах знает, что на самом деле там случилось, но чтобы ни было, оставлять своего малыша - это уму непостижимо!" – указала aminaa_aslanbekova_2040.

"Всякое может случиться, но убийство рожденного ребенка не должно случиться. Должен быть другой выход из этой ситуации, если ты не хочешь этого ребенка", - высказал мнение iminatm. "Почему так несправедливо в этой жизни все. Хорошие люди безумно хотят ребёнка 10 и 15 и 20 лет, делают все возможное, чтоб родить, а таким нелюдям даются дети, чтоб вот так поступали", - написала camilla1991. "Как я с вами согласна", - подтвердила kurbanovachemengul_05.

При этом большинство пользователей воздержались от резкого осуждения матери ребенка и призывов наказать ее, а некоторые выразили надежду на ее исправление. "О Аллах, исправь положение этой женщины", - написал, в частности, reabilitacia_centr. "Только больной на голову человек способен на подобное безумие, именно поэтому прошу сам и призываю других просить Всевышнего, чтоб направил на истину и вернул здравомыслие", - пояснил этот же пользователь в другом комментарии.

Пользователь ritsa.81 также призвал участников дискуссии воздержаться от осуждения. "Не зная ситуации, не нужно так реагировать! Может, она больна? Может, не мать бросила туда ребёнка? Может, украли и выбросили?.. Добрый человек не будет проклинать и попросит Всевышнего наставить на хороший путь", - написал он.