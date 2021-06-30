Прокуратура указала мэру Дагогней на недопустимость соседства детсада с кирпичным заводом

30 июня 2021, 22:09

Кирпичный завод в Дагестанских огнях был построен через стену от детского сада, невзирая на необходимость санитарно-защитной зоны в 300 метров. Прокуратура внесла представление мэру города и директору завода, а следствие сочло, что ситуацию спровоцировал бывший мэр Дагогней, который разрешил аренду помещения рядом с детсадом.

Прокурор города Дагестанские огни внёс представление об устранении нарушений в адрес мэра города по факту незаконного строительства кирпичного завода вплотную к детскому саду "Дружба".

"При таких обстоятельствах функционирование завода и фактическое производство строительных материалов не представляется возможным. В целях предупреждения правонарушений, прокуратурой города объявлено предостережение генеральному директору Дагогнинского завода строительных материалов Раджабову . Выявленные нарушения федерального законодательства являются следствием ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами своих служебных обязанностей, а также свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны руководства администрации за их деятельностью, что является недопустимым и требует незамедлительного устранения", – процитировал сегодня "Черновик" представление прокурора.

Участок с заброшенным ангаром был передан республикой городу для строительства спорткомплекса. Но из-за нехватки мест в детсадах один из корпусов был передан под детское учреждение. В 2020 году администрация города изменила назначение земель на участке с ИЖС на строительство складских помещений (под промышленные цели), отдав соседний корпус под строительство кирпичного завода ООО "Дагогнинский завод строительных материалов", говорится в публикации.

Прокуратура города обратила внимание на соседство детского учреждения и промышленного предприятия после публикаций в сети. Организована проверка в связи с размещенной в сети Интернет информацией о строительстве в городе Дагестанские Огни кирпичного завода рядом с детским садом", - говорится в сообщении на сайте ведомства от 25 мая.

Видеоролик о появлении кирпичного завода впритык к детскому учреждению опубликовал 24 мая Telegram-канал Mash. Из него следует, что производство на предприятии было намечено запустить 1 июня." От его шум какой. То дрелью, то железками, то на крыше. Невозможно нашим детям. Даже (во) время сна обеденного. Мы уже им говорим: "Вы хоть не шумите". Они говорят: "Мы свою работу делаем". Так что это такое! Нам детей укладывать или их работу слушать. От их ударов, шума, дети даже на улицу уже боятся выходить", - приводятся в ролике слова местной жительницы Саният Шидиевой.

Также детсад соседствует с канавой, куда стекают нечистоты, говорится в родике. "Это кошмар. Утром, когда ветер, пыль, запах гнили", - сказала Шидиева.

Детский сад "Дружба" располагается в Дагестанских Огнях под адресу: переулок Звездный, 21, следует из информации на сайте дошкольного учреждения.

Соседний участок, с кадастровым номером 05:47:010029:67, находящийся по адресу: переулок Звездный, 21б, предназначен под строительство производственного объекта. Здания находятся вплотную друг к другу.

Производство кирпича относится к третьему классу промышленной опасности и требует 300-метровой санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, следует пункта 7 приложения к Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Следком Дагестана заподозрил в причастности к размещению рядом с детсадом промышленного объекта бывшего главу города Зейдуллу Гашимова.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Гашимов явно выходя за пределы своих должностных полномочий, умышленно, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, зная, что рядом с дошкольными учреждениями не должны размещаться объекты промышленного производства, незаконно вынес постановление о предоставлении ООО во временное владение и пользование в производственных целях нежилого здание площадью 3 672 квадратных метров и земельного участка площадью 4 375 квадратных метров, сообщило управление СКР по Дагестану 1 июня.

Бывший глава города подозревается в превышении должностных полномочий, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 286 предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сам Гашимов в начале июня прокомментировал подозрения следствия в свой адрес. "Я сам не понимаю. (...) Я никакого нарушения не делал, помещение было выделено в аренду, определена оценочная стоимость. А дальше что там получилось по территории. Вся территория была там под ИЖС, а а как они (новая администрация) территорию превратили в промышленную зону - это я не в курсе", - заявил бывший глава Дагогней в видеоролике, который опубликован 4 июня в YouTube-канале TutDagestan.

Бывший глава города отметил, что разрешения на строительство предприятия он не давал, а договор на аренду прошел все инстанции, включая Минэкономики региона, говорится в ролике.

Как писал "Кавказский узел", Зейдулла Гашимов был избран на пост мэра Дагестанских Огней 3 ноября 2015 года. В февраля 2021 года было передано в суд дело Гашимова и двух его подчиненных, обвиняемых в необоснованной передаче в частную собственность восьми земельных участков на 2,3 миллиона рублей.