30 июня 2021, 14:52

Подрядчик заподозрен в хищениях при ремонте водопровода в Дагестане

Глава компании похитил 327 тысяч рублей, завысив стоимость работ по ремонту системы водоснабжения в селе Новодмитриевка Тарумовского района Дагестана, сообщило следствие.

В отношении гендиректора подрядной организации расследуется уголовное дело о мошенничестве и подделке официального документа.

По версии следствия, в ноябре 2019 года между администрацией села Новодмитриевка Тарумовского района и подрядной организацией был заключен контракт на реконструкцию системы водоснабжения в селе Новодмитриевка на общую сумму 2,4 миллиона рублей, по завершении работ подрядной организации были перечислены деньги. Однако при исследовании выполненных работ специалисты установили завышение объема и стоимости работ на 327 тысяч рублей, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

"Полученные обманным путем средства генеральный директор похитил и использовал по своему усмотрению. В ходе следствия будут приняты все меры, направленные на возмещение подозреваемым причиненного бюджету района ущерба", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 4 статьи 327 Уголовного кодекса России (подделка официальных документов с целью облегчить совершение другого преступления) предусматривает до четырех лет лишения свободы. 

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что директор муниципального учреждения в Гунибском районе Дагестана одобрил выплату стройкомпании 1,5 миллиона рублей за ремонт водопровода, хотя работы были сделаны за счет пожертвований сельчан, предположили следователи.

Примечание:

"Подрядчик обвинен в хищениях при строительстве школы в Дагестане", "Пользователи соцсети заявили о проблемах с качеством воды в Дербентском районе", "Следствие обнаружило хищение 9,7 млн при ремонте дагестанской больницы".

Автор: "Кавказский узел"

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