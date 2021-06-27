Спортсмены из 22 стран приняли участие в турнире по вольной борьбе в Каспийске

27 июня 2021, 22:44

В течение двух дней в Каспийске проходил 51-й международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 22 стран. В числе победителей турнира четыре уроженца Дагестана, а также уроженцы Кабардино-Балкарии и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева ежегодно проходит в Каспийске в спорткомплексе общей площадью 17 тысяч квадратных метров, арена которого способна вместить более 6 тысяч зрителей. Спорткомплекс открылся в Каспийске в 2010 году и получил имя пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе, чемпиона Европы, девятикратного чемпиона СССР Али Алиева.

51-й международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева открылся в Каспийске 24 июня, а первые поединки прошли 25 июня. В соревнованиях принимали участие 230 спортсменов из 22 стран, которые состязались в 10 весовых категориях, передает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу Минспорта республики.

26 июня были определены первые победители турнира. Золотые медали завоевали Рамиз Гамзатов (57 кг, Дагестан, Россия), Абдулмажид Кудиев (65 кг, Дагестан, Россия), Никита Сучков (74 кг, Красноярск, Россия), Жавраил Шапиев (86 кг, Узбекистан), Магомед Ибрагимов (97 кг, Узбекистан).

Сегодня определились победители в оставшихся категориях. Это уроженец Дагестана Муслим Мехтиханов, выступавший в весовой категории до 61 кг, уроженец Кабардино-Балкарии Резуан Кажаров (70 кг), борец из Дагестана Ахмед Усманов (79 кг), иранец Мохаммад Ибрахими (92 кг) и уроженец Чечни Зелимхан Хизриев (125 кг), сообщается в информации на сайте Федерация спортивной борьбы России.

В соревнованиях должен был выступать борец из Дагестана, победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев. Однако он не принял участия в финале турнира из-за микротравмы, сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. В финале Садулаев должен был бороться с представителем Узбекистана Магомедом Ибрагимовым.

"Не стали задействовать его в финале из-за микротравмы. На первом сборе после перерыва чуть повредил колено. В целом ничего серьезного, но в любом случае перед Олимпиадой (летние Олимпийские игры пройдут в этом году в Токио с 23 июля по 8 августа – прим. «Кавказского узла») лучше не рисковать", - рассказал Тедеев, слова которого приводит ТАСС.