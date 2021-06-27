27 июня 2021, 06:50

Пассажиры двух поездов отправлены из Абхазии после аварии

Более 500 пассажиров поезда Москва-Сухум, остановленного после столкновения с экскаватором близ Гагры, а также туристического поезда Туапсе-Гагра, отправлены к месту назначения резервным тепловозом.

Как писал "Кавказский узел", поезд Москва - Сухум был столкнулся в 16.35 мск 26 июня близ Гагры с экскаватором. Никто не пострадал, но локомотив вышел из строя. Состав остановили в ожидании резервного из Адлера, пассажирам была организована доставка воды, сообщило МЧС Абхазии. Из-за аварии с поездом из Москвы был остановлен состав, направлявшийся в Санкт-Петербург, и электричка Сухум - Сочи, сообщило МЧС Абхазии.

Из Адлера прибыл резервный тепловоз, и после обследования железнодорожных путей находившиеся в нем более 500 пассажиров отправлены в сторону границы в Россией, сообщил сегодня со ссылкой на замглавы администрации Гагрского района Адамура Цишбу ТАСС.

К нему был прицеплен также туристический поезд Туапсе-Гагра, который был вынужденно остановлен на гагрском железнодорожном вокзале, сообщил чиновник.

Примечание:

"Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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