Число остановленных в Абхазии поездов достигло трех

26 июня 2021, 23:25

Из-за аварии с поездом из Москвы был остановлен состав, направлявшийся в Санкт-Петербург, и электричка Сухум - Сочи, сообщило МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", поезд Москва - Сухум был столкнулся в 16.35 мск 26 июня близ Гагры с экскаватором. Никто не пострадал, но локомотив вышел из строя. Состав остановили в ожидании резервного из Адлера, пассажирам организована доставка воды, сообщило МЧС Абхазии.

Последствия аварии не устранены, и на вокзале в Гудауты были остановлены еще два поезда - скорый Сухум - Санкт-Петербург и электричка Сухум - Сочи, сообщило МЧС Абхазии.

"У составов оперативно организовано дежурство двух пожарных машин, двух автоцистерн с питьевой водой, двух машин скорой медицинской помощи, а также спасателей в количестве 20 человек. Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МЧС Абхазии в Facebook в 22.53 мск. В сообщении не уточняется, как именно организован трансфер из Гудауты в сочинский аэропорт.