Скорый поезд, столкнувшийся с экскаватором в районе Гагры 26 июня 2021 года. Фото МЧС Абхазии, https://www.facebook.com/MCHS.Abkhazia/photos/pcb.1477405792624332/1477405672624344

26 июня 2021, 23:25

Число остановленных в Абхазии поездов достигло трех

Из-за аварии с поездом из Москвы был остановлен состав, направлявшийся в Санкт-Петербург, и электричка Сухум - Сочи, сообщило МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", поезд Москва - Сухум был столкнулся в 16.35 мск 26 июня близ Гагры с экскаватором. Никто не пострадал, но локомотив вышел из строя. Состав остановили в ожидании резервного из Адлера, пассажирам организована доставка воды, сообщило МЧС Абхазии.

Скриншот сообщения МЧС Абхазии об остановке поездов 26 июня 2021 года, https://www.facebook.com/MCHS.Abkhazia/posts/1477510582613853Последствия аварии не устранены, и на вокзале в Гудауты были остановлены еще два поезда - скорый Сухум - Санкт-Петербург и электричка Сухум - Сочи, сообщило МЧС Абхазии.

"У составов оперативно организовано дежурство двух пожарных машин, двух автоцистерн с питьевой водой, двух машин скорой медицинской помощи, а также спасателей в количестве 20 человек. Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МЧС Абхазии в Facebook в 22.53 мск. В сообщении не уточняется, как именно организован трансфер из Гудауты в сочинский аэропорт.

Примечание:

"Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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