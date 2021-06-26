Скорый поезд, столкнувшийся с экскаватором в районе Гагры 26 июня 2021 года. Фото МЧС Абхазии, https://www.facebook.com/MCHS.Abkhazia/photos/pcb.1477405792624332/1477405672624344

26 июня 2021, 21:31

Поезд Москва - Сухум задержался из-за столкновения с экскаватором

Локомотив поезда Москва - Сухум поврежден при столкновении с экскаватором близ Гагры. Состав остановлен, пассажирам организована доставка воды, сообщило МЧС Абхазии.

Скриншот публикации МЧС Абхазии, https://www.facebook.com/MCHS.Abkhazia/posts/1477405792624332Инцидент произошел сегодня в 16.35. Экскаватор, с которым столкнулся скорый поезд, вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Никто из пассажиров не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. Движение остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.

Спасатели МЧС Абхазии несут непрерывное дежурство в районе остановки поезда, организована подвозка питьевой воды, отчиталось ведомство на своей странице в Facebook.

На момент публикации, в 19.18 мск, поезд задерживался в Гагре уже два с половиной часа. До конечного пункта, столицы Абхазии Сухума, поезду оставалось ехать около двух часов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По состоянию на 21.31 мск 26 июня, на странице МЧС Абхазии в Facebook нет обновлений о ситуации с поездом.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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