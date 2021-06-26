Жительница Кабардино-Балкарии раскритиковала следствие по делу о смерти новорожденного

26 июня 2021, 12:10

Правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело о смерти новорожденного сына даже после того, как экспертиза установила ошибку врачей во время родов. Добиваться расследования пришлось почти год. Следователи отреагировали только после обращения адвоката к руководству регионального Следкома, пожаловались жительница села Чегем Второй Ида Кадыкоева.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Кабардино-Балкарии Ида Кадыкоева добилась возбуждения уголовного дела после смерти ее новорожденного сына, скончавшегося 13 марта. Ребенок провел почти 10 месяцев под аппаратом искусственной вентиляции легких. Кадыкоева считает ответственными за его тяжелое состояние врачей, принимавших у нее роды. Минздрав республики признал, что при оказании помощи роженице были допущены "дефекты качества оказания помощи".

Уголовное дело о смерти новорожденного было возбуждено после множества жалоб в различные инстанции, в том числе в Следственное управление Следкома по Кабардино-Балкарии. После этих жалоб было принято решение об изъятии материала предварительной проверки из следственного отдела по Урванскому району и передаче его в региональный Следком, где было уже возбуждено уголовное дело, рассказала Ида Кадыкоева.

Из постановления о возбуждении уголовного дела, (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") следует, что "18 мая 2020 года в ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница" Урванского района была госпитализирована роженица Кадыкоева И.А., при оказании медицинской помощи которой, согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы от 25.03.2021, врачи родильного отделения, не проведя в полном объеме медицинского обследования Кадыкоевой И.А., осуществили неверные манипуляции по ее родоразрешению, в ходе которых причинили новорожденному <…> комплекс повреждений, обусловленных родовой (акушерской) травмой, квалифицируемой как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Вследствие полученных повреждений малолетний Кадыкоев А.Д. скончался 13.03.2021 г. в Республиканской детской клинической больнице", – сказано в документе.

Добиваться возбуждения уголовного дела пришлось почти год, подчеркнула Ида Кадыкоева. "С июля 2020 года я обращалась с жалобами в правоохранительные органы на действия врачей, но результата не было. Возбуждения уголовного дела удалось добиться только после того, как мы с моим адвокатом Дианой Малаевой обратились в федеральные структуры – в Следственный Комитет России, Генпрокуратуру и Уполномоченному по правам человека России. Примерно недели через три после нашего обращения в Москву мне позвонили из Следственного комитета республики и сообщили, что возбудили уголовное дело", – рассказала Кадыкоева корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что добивалась возбуждения уголовного дела, чтобы виновница смерти ее ребенка "не убивала и других детей". "Чтобы ее отстранили от занимаемой должности и убрали подальше от беременных и новорожденных детей, чтобы у других женщин могли родиться здоровые дети", – пояснила жительница Кабардино-Балкарии.

Она рассказала, что после поступления в родильное отделение Урванской районной больницы ее осмотрела заведующая этим отделением и сказала, что ей можно подождать с госпитализацией до понедельника и отправила ее домой. Но второй день ей стало плохо, и она опять приехала в больницу. Дежурный врач, увидев, что на направлении беременной написано "явиться в понедельник", сказала ей: "дождись понедельника", и отправила опять домой.

В понедельник Кадыкоева была госпитализирована. "Я чувствовала себя очень плохо, мне поставили капельницу, но она мне не помогла. Я стала умолять врачей, чтобы мне сделали кесарево сечение, так как боялась за ребенка. Они отказывали, говоря, что для кесарева сечения нет показаний, и в какой-то момент довольно грубо мне сказали: "закрой рот", – подчеркнула Кадыкоева.

В ходе родов, по ее словам, ребенка стали выдавливать из живота матери сначала руками, потом локтями, а в это время третий врач надела на голову ребенка вакуум и стала его вытягивать. Ребенок родился весь синий, не заплакал. Ему попытались сделать искусственное дыхание, а потом отнесли в реанимацию и подключили к ИВЛ, рассказала Кадыкоева.

"После родов тот самый доктор даже не интересовалась ни моим состоянием, ни состоянием ребенка. А когда моя мать обратилась к заведующей отделением, чтобы узнать о состоянии здоровья ребенка и заодно спросила, по какой причине в такой сложной ситуации при родах, не было проведено кесарево сечение, заведующая ответила: "Вы же ко мне не обращались". Данное высказывание заведующей мы расценили так, что мы лично должны были обратиться к ней и оплатить оказываемые ею услуги, в том числе проведение кесарева сечения", – пояснила Кадыкоева.

Впоследствии по ее жалобе лечащий врач была отстранена от работы, а заведующая осталась на своей должности, добавила жительница Кабардино-Балкарии. "Трудовой договор с заведующей был расторгнут 28 октября 2020 года. В настоящее время она работает в Прохладненском роддоме дежурным акушером-гинекологом", – уточнила Кадыкоева.

По ее словам, даже после экспертиз, которые указали на вину врачей, уголовное дело не было возбуждено. Сроки проведения процессуальных проверок были затянуты. Дело сдвинулось после включения в процесс адвоката Дианы Малаевой, которая написала жалобы в различные инстанции, и даже была на личном приеме у руководителя Следственного управления Следкома по Кабардино-Балкарии, пояснила Кадыкоева.

Адвокат Диана Малаева рассказала, что вступила в дело 24 марта этого года. После того, как она побывала на приеме у руководителя Следственного управления, были назначены две экспертизы, по результатам которых было установлено, что тяжкий вред здоровью ребенка нанесли при родах, что травма была родовой, акушерской, после чего они со своей доверительницей стали настойчиво требовать возбуждения уголовного дела, обратившись во все инстанции от президента России до Уполномоченной по правам ребенка.

"В настоящее время уголовное дело возбуждено по факту, а после установления всех обстоятельств будет решаться вопрос о привлечении к ответственности конкретного лица", – рассказала Малаева корреспонденту "Кавказского узла".