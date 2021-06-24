Сотрудники полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

24 июня 2021, 16:31

Жительница Кабардино-Балкарии добилась уголовного дела о смерти новорожденного

Врачи родильного отделения заподозрены в причинении тяжкого вреда здоровью новорожденного ребенка, который впоследствии скончался. Пользователи Instagram поддержали решение следствия об уголовном деле и пожаловались на работу роддомов в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", жительница Кабардино-Балкарии Ида Кадыкоева считает принимавших у нее роды врачей ответственными за тяжелое состояние ребенка, который появился на свет в мае 2020 года, провел почти 10 месяцев под аппаратом искусственной вентиляции легких и скончался. Минздрав республики признал, что при оказании помощи роженице были допущены "дефекты качества оказания помощи". Была уволена заведующая акушерским отделением больницы в Урванском районе, но Кадыкоева потребовала уголовного наказания всех виновных. Она обращалась с жалобами в правоохранительные органы, начиная с июля 2020 года. Жалобы Кадыкоевой вызвали общественный резонанс, ее поддержали пользователи группы "Другой Нальчик" в соцсети Facebook.

Управление Следкома по Кабардино-Балкарии отчиталось сегодня о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". По версии следствия, "врачи родительного отделения, не проведя в полном объеме медицинского обследования, осуществили манипуляции по <...> родоразрешению, в ходе которых причинили новорожденному повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Имя роженицы в сообщении не указано, однако даты рождения (18 мая 2020 года) и смерти (13 марта 2021 года) ребенка совпадают. О конкретных подозреваемых в релизе следствия не говорится. Часть 2 статьи 109 УК России предусматривает до трех лет заключения.

Пользователи Instagram поддержали мать умершего ребенка. "Умница, что довела дело до суда. Кто знает, [может быть] это послужит уроком для других", - написала temmoe1 в Instagram-паблике "Новости Кабардино-Балкарии". Этот комментарий собрал 32 "лайка".

Другие комментаторы указали, что этот случай гибели ребенка - не единичный. "Сколько подобных случаев было именно в Урванском районе, но ничего не поменялось с тех пор", - посетовала novinka702. "Когда уже у нас врачи научатся роды принимать. Сколько лет уже мамочки мучаются, и блат не помогает", - написала ______ewa61.

"Я свою первую девочку чуть не потеряла из-за врачей! Попала экстренно, без обменной карты, где были все УЗИ с тройным тугим обвитием! Говорила, чтобы УЗИ сделали, что если не размоталось, нельзя естественным способом принимать роды. Меня в грубой форме заткнули несколько раз: мол, лежи и радуйся, что тебя вообще приняли. У них был обвал в тот день: на тот момент городская [больница] была закрыта. Они вслух проклинали маткапитал, тех, кто закрыл городскую! В итоге ребенок чуть не задохнулся в родах, а из-за слабых сосудов, от постоянно перетянутого состояния, все сосуды на голове полопались. Кровоизлияние, кефалогематома, месяц в реанимации и патологии! Слава Аллаху, все обошлось! И, к сожалению, это отношение 90% республики по отношению друг к другу, независимо от профессии, социального статуса, должности и так далее", - написала delicious_cake_07.

Пользовательница muhamedovna_90_ пожаловалась на врачей той самой больницы, где рожала Ида Кадыкоева. "Я только один раз там рожала, и умудрились навредить моему ребёнку! И я ничего доказать не смогла", - заявила она. "Я там рожала четыре раза, и всегда хорошо относились. Со всеми все нормально. Это зависит от врачей, не все там такие дикие", - возразила ma.riann1347.

За два часа, к 16.30 мск 24 июня, эта публикация собрала 558 "лайков" и 92 комментария.

"Кавказский узел" также сообщал о резонансной смерти роженицы Елены Мачкалян в Волгоградской области. Вдовцу удалось добиться наказания врачей. 31 мая суд приговорил каждую из двух обвиняемых к двум годам колонии. Родственники Мачкалян обжаловали приговор, потребовав ужесточить его. Подробнее об этом деле рассказывается в справке "Кавказского узла" "Смерть Елены Мачкалян: небрежность, ложь и подлог".

Примечание:

"Вдовец Елены Мачкалян оспорил данные врачей о ее состоянии здоровья", "Защита волгоградского патологоанатома Колченко обжаловала приговор", "Жительница Кабардино-Балкарии добивается наказания для врачей роддома после гибели сына".

Автор: "Кавказский узел"

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