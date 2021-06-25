Правозащитники раскритиковали страны Евросоюза за депортацию чеченских беженцев

25 июня 2021, 12:23

Силовики европейских стран по ночам врываются в дома чеченских беженцев, увозят их в неизвестном направлении, лишают медпомощи и игнорируют судебные решения, чем вторят приемам спецслужб России на Северном Кавказе, констатировали правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 мая стало известно, что три французские правозащитные организации Amnesty France, французская Лига прав человека и Comite Tchetchenie выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти страны прекратить политику высылки чеченских беженцев в Россию.

Власти Франции изменили отношение к беженцам из Чечни после того, как осенью 2020 года в пригороде Парижа выходец из этой республики убил учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Однако в результате страдают люди, для которых возвращение в Чечню чревато пытками и тюрьмой, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Правозащитного центра "Мемориал"*.

"Для высылки человека на родину теперь достаточно подозрения спецслужб, что тот или иной уроженец Кавказа связан с террористическими группами или причастен к конфликту в Сирии", – подчеркнули правозащитники.

16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров.

Силовики стран Европы нарушают как законы своих стран, так и международные нормы, сказано в релизе. "Складывается впечатление, что силовые структуры европейских государств переняли худшие приемы, применявшиеся спецслужбами России на Северном Кавказе. Полицейские по ночам силой врываются в квартиры, увозят беженцев в неизвестном направлении, отказывают в связи с родственниками и адвокатами, лгут об их местонахождении, лишают медицинской помощи, силой сажают в самолет, нарушая при этом законы собственной страны и игнорируя судебные решения", – отметил Правозащитный центр.

Наиболее вопиющим случаем депортации беженцев из стран Европы правозащитники назвали высылку из Франции Магомеда Гадаева. В качестве похожих случаев указаны депортация из этой же страны Мансура Исмаилова и Лези Арцуева, а из Германии – Нурмагомеда Мамуева.

Покинувший Россию в 2010 году Магомед Гадаев проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор. В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Поводом для депортации Магомеда Гадаева из Франции в Россию стал его незначительный конфликт с полицейским, рассказал 11 апреля "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

9 апреля вопреки протесту Гадаев был депортирован из Франции в Россию. Он попал в отдел полиции Нового Уренгоя, а оттуда силовики увезли его в Чечню. Позже в Instagram появился ролик, на кадрах которого Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным. 18 мая стало известно, что власти Франции запретили Гадаеву возвращаться в страну.

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.