Власти Франции запретили Гадаеву возвращаться в страну

18 мая 2021, 13:36

Госсовет Франции запретил возвращаться в страну депортированному уроженцу Чечни Магомеду Гадаеву, объяснив это подозрениями в его связях с радикальным движением. Защита Гадаева подала жалобу в ЕСПЧ в связи с тем, что власти Франции игнорируют заявления об угрозе его жизни.

Как сообщал "Кавказский узел" 9 апреля вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. Он попал в отдел полиции Нового Уренгоя, а оттуда силовики увезли его в Чечню. Позже в Instagram появился ролик, на кадрах которого Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, отметили правозащитники.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Поводом для депортации Магомеда Гадаева из Франции в Россию стал его незначительный конфликт с полицейским, рассказал 11 апреля "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

Власти Франции отказали Магомеду Гадаеву в возвращении в город Лимож на юго-западе страны, пояснив это тем, что он подозревается в связях с исламистским движением, хотя защита Гадаева утверждает, что после депортации на родину ему угрожает опасность, сообщило сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Риски для Гадаева в России не установлены, заявил Госсовет Франции, который является высшей судебной инстанцией по административным делам в стране, отметило издание.

Защита уроженца Чечни апеллировала к отчету Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), в котором подчеркивается, что опасения Гадаева "нельзя всерьез подвергнуть сомнению", передало 17 мая France Bleu.

Адвокаты Гадаева обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в том числе они подали жалобу против главы МВД Франции и префектов Парижа и Верхней Вены "за то, что они подвергли опасности жизнь другого человека", сказано в публикации, переведенной "Кавказским узлом".

Напомним, что вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.