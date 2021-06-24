Увеличено число мест для пациентов в ковидном госпитале в Карачаево-Черкесии

24 июня 2021, 10:32

305 коек развернуты в оперативном режиме в ковид-госпитале на базе Черкесской городской клинической больницы, сообщил Минздрав республики.

Как писал "Кавказский узел", в марте власти Карачаево-Черкесии решили ослабить введенные в связи COVID-19 ограничения. В частности, был отменен режим самоизоляции для пожилых людей.

"В Карачаево-Черкесии за последнюю неделю зарегистрирован резкий рост числа госпитализаций. В оперативном режиме коечный фонд действующего в республике ковид-госпиталя на базе Черкесской городской клинической больницы был увеличен до 305 коек", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Карачаево-Черкесии в Instagram.

Также, по данным министерства, проверена готовность резервных ковид-госпиталей, там сформирован запас лекарств, заказаны дополнительные средства индивидуальной защиты. Резервный коечный фонд Карачаево-Черкесии для больных коронавирусом составляет 1015 коек. "На сегодняшний день действуют 305 коек ковид-госпиталя на базе Черкесской городской клинической больницы, где проходят лечение 208 человек", - сказано в сообщении.

По данным на 23 июня, в Карачаево-Черкесии было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее число зараженных за период пандемии составило 20 748. Из них 20 323 человека выздоровели, 167 - скончались. 208 пациентов проходят лечение в стационарах, сообщил оперативный штаб республики на своей странице в Instagram.

Напомним, осенью 2020 года в Карачаево-Черкесии функционировало шесть ковидных госпиталей на базе четырех медучреждений, а также по одному в Усть-Джегутинской центральной районной больнице и в Хабезской центральной районной больнице. Зараженные коронавирусом также проходили лечение в инфекционном отделении Карачаевской ЦРБ в поселке Правокубанском. В феврале в госпиталях республики закрылось более 200 ковидных мест.

Информация о динамике распространения вируса отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещены на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".