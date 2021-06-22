Двое жителей Дагестана заподозрены в причастности к экстремистской организации

22 июня 2021, 14:24

Жители Дагестана подозреваются в том, что вступили в ряды международного религиозного объединения "Нурджулар", признанного экстремистским и запрещенного в России судом.

По версии следствия, подозреваемые вступили в религиозное объединение и принимали участие в его собраниях по изучению идеологических источников, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении двух жителей Дагестана возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК России (участие в деятельности экстремистской организации), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 282.2 УК России предусматривает максимальное наказание виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2019 года житель Пятигорска попал под следствие в связи с тем, что раздавал на улице листовки и убеждал людей вступать в запрещенную организацию.