Члены НАТО озвучили условия вступления Грузии в альянс

15 июня 2021, 04:31

Страны, входящие в Североатлантический альянс, в совместном заявлении поддержали право Грузии вступить в НАТО. Условиями для этого названы национальные реформы и внедрением стандартов и принципов альянса. При этом сроки получения Грузией "дорожной карты" не заявлены.

Как писал "Кавказский узел", Грузия активно стремится к интеграции в НАТО. Сближение с альянсом уже как минимум 25 лет в числе приоритетов внешней политики страны. Вопрос вступления Грузии в НАТО должны решать только две стороны, вмешательство третьей, в частности, России, недопустимо, заявил 18 января генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Членство в Североатлантическом альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Саммит НАТО состоялся 14 июня в Брюсселе. На нем лидеры членов альянса поддержали в очередной раз право Грузии, а также Украины присоединиться к организации, однако не озвучили сроки получения "дорожной карты", пишет РИА "Новости".

"Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами НАТО [...] Мы тверды в своей поддержке права Украины и Грузии определять свое будущее и своей внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне", - говорится в 26-страничном заявлении, принятом по окончании встречи в верхах.

Лидеры НАТО при этом озвучили условия для сближения стран с альянсом - это программы национальных реформ и внедрением стандартов и принципов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отдельно упомянул Грузию в своей речи. "Мы четко заявили, что Грузия станет членом НАТО, хотя конкретная дата не установлена, и дата не будет обсуждаться. Мы нацелены на реформы, продолжаем поддерживать Грузию и укреплять ее институты обороны и безопасности", - цитируют его слова "Новости-Грузия".

Параллельно саммиту проходил форум, организованный Фондом Маршалла, спикером которого был в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с альянсом в этом направлении", - приводит его словам "Грузия-онлайн".

В сентябре 2019 года бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, в свою очередь, заявил, что "Грузия все делает на 100%, остается политическое решение. "Мы честны с партнерами по НАТО в том, что касается выполнения взятых на себя обязательств", - сказал он, добавив, что вступление Грузии в альянс - "сложный вопрос", но окончательное решение остается за членами НАТО.

За годы участия в миротворческих миссиях погибли более 30 грузинских военных, а содержание контингента в 2017 году обошлось в 14 миллионов рублей, тогда как в 2016 году Грузия потратила на это более 21 миллиона рублей, говорится в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".