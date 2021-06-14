Двенадцать участников акции в Баку приговорены к условным срокам

14 июня 2021, 15:01

Сабаильский районный суд признал участников несанкционированного шествия 15 июля 2020 года в Баку, в том числе четверых членов президиума оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), виновными в нарушении общественного порядка, применении силы к сотрудникам полиции, причинении легкого вреда здоровью. Подсудимые не признали вину.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля 2020 года в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана. К 1 августа число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 48, указали в ПНФА. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены 37 человек, в том числе 16 членов ПНФА. Оппозиционеры отказались признать себя виновными.

В суд переданы дела 36 человек, еще один обвиняемый объявлен в розыск, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член правозащитной организации "Линия защиты" Тезехан Мираламли.

Тридцать шесть человек были разделены на три группы по 12 человек. "Судебное следствие велось Сабаильским районным судом Баку. Однако ввиду отсутствия в районном суде залов, где на скамье подсудимых поместились бы 12 человек, разбирательства велись в здании Бакинского апелляционного суда. Еще в ноябре-декабре 2020 года все обвиняемые были освобождены из-под стражи и находились под полицейским надзором", - сообщил он.

Сегодня был оглашен приговор первой группе обвиняемых численностью 12 человек, сказал Мираламли.

Суд приговорил членов президиума ПНФА Мамеда Ибрагима и Фуада Гахраманлы к 4 годам 1 месяцу 17 суткам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 3,5 года, еще двоих членов президиума ПНФА – Бахтияра Иманова и Аяза Магеррамли – к 3 годам 7 месяцам 13 дням лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение трех лет.

Остальным обвиняемым, в том числе члену движения "Мусульманское единство" Туралу Велиеву, активистам Азербайджанского народного движения Азеру Мамедову, Аризу Сафарову, Эльчину Мамедову, Фариду Абадову, Сабухи Мустафаеву, Рамизу Бабаеву и Илькину Алиеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев с испытательным сроком 2,5 года, рассказал Мираламли.

По его словам, все осужденные признаны виновными в умышленном нанесении легкого ущерба здоровью лица, осуществляющего служебную деятельность, повреждении или уничтожении чужого имущества, применении силы к сотрудникам полиции, нарушении общественного порядка.

"Никто из подсудимых вину не признал. Некоторые из них, к примеру Мамед Ибрагим и Фуад Гахраманлы, вообще не были на акции. Другие были на акции, но, по их словам, не совершали противоправных действий в виде порчи имущества здания парламента, куда вошла часть участников акции, или нападения на полицейских. По крайней мере, на процессе убедительных доказательств того, что какие-то противоправные действия совершали именно эти лица не было представлено", - сказал Мираламли.

Один из осужденных, Фуад Гахраманлы, заявил, что не считает себя виновным и намерен обжаловать приговор. "Свидетелями по этому делу были в основном люди, которых задержали на акции. На них было оказано давление, чтобы они оговорили меня и других активистов ПНФА. Эти люди отделались административным арестом. В суде они признали, что на них оказывалось давление со стороны следствия", - сказал он.

По словам Гахраманлы, версия о том, что он управлял участниками акции по телефону, развалилась. "В тот день, у меня было два телефонных звонках. Один из звонивших был допрошен на процессе и подтвердил, что я ему говорил не идти на митинг. Другой звонок был личного характера. Таким образом, стало ясно, что в день акции я не говорил с кем-либо, кто был на митинге. После этого я предложил прокурору представить хоть одно доказательство того, что я был хоть как-то связан с акцией. Гособвинитель промолчал", - рассказал Гахраманлы.

На его взгляд, уголовное дело сфабриковано с целью обвинить ПНФА в попытке госпереворота. "В прошлом году в июле на границе с Арменией были столкновения. Тогда погиб ряд высших офицеров и даже один генерал. Народ вышел на улицы, требуя решительных мер. А власти были встревожены народным негодованием и потому хотели представить протест как попытку переворота. Мне и другому члену нашей партии Мамеду Ибрагиму в какой то момент даже предъявили обвинение в попытке "захвата власти". Однако позже обвинение было снято. Осенью прошлого года азербайджанская армия освободила территории Нагорного Карабаха. Это и было, по сути, требованием акции 15 июля. Так за что же людей судить?" - сказал Гахраманлы.

Другой осужденный, Мамед Ибрагим, также заявил о своей невиновности: "Я не был на акции. Я не мог дозвониться до сына, который был на митинге и стал обзванивать знакомых сына, чтобы связаться с ним. Эти звонки представили как "руководство" действиями участников акции. Но это просто абсурд". Он также сообщил о намерении подать апелляционную жалобу на приговор.

В Сабаильском районном суде подтвердили информацию о приговоре.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Приговор по делу был ожидаемым, заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Когда обвиняемых в конце 2020 года освободили из-под стражи, было ясно, что их осудят условно. Вообще после осенней войны и освобождения территорий судить людей, которые требовали восстановления целостности страны, было абсурдным. Однако карательный маховик был запущен и оправдания при наших реалиях не стоило ожидать. Конечно, приговор можно с учетом этих же реалий считать мягким. Но и этот вердикт ограничивает свободу людей. Они должны будут периодически регистрироваться в службе пробации, не смогут выезжать за рубеж. Кроме того, если в период испытательного срока против них заведут новое уголовное дело, то в случае обвинительного приговора условное наказание станет реальным и добавится к новому сроку. В этом смысле приговор будет висеть над оппозиционными активистами как дамоклов меч", - отметил Гасанов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".